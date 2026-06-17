El ARQVA incorpora el mayor tanque de España para el tratamiento del pecio fenicio 'Mazarrón II'

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), institución de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha reforzado el equipamiento técnico de su laboratorio 'ARQVAtec' con la incorporación de un nuevo tanque destinado al tratamiento de materiales arqueológicos de origen subacuático.

El depósito, cuyas dimensiones internas alcanzan los 6,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, se consolida como el mayor contenedor de estas características en España, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Fabricado en acero inoxidable, el tanque cuenta con sistemas integrados de filtrado y calefacción que resultan esenciales para los procesos de conservación. Su adquisición responde a las necesidades del proyecto de extracción y tratamiento del pecio fenicio 'Mazarrón II', cuyos restos --tras ser extraídos entre septiembre y noviembre de 2024-- se encuentran en fase de conservación en Cartagena.

Hasta la fecha, los fragmentos de la embarcación fenicia se habían sometido a procesos de desalinización en diferentes tanques y piscinas independientes del laboratorio. Sin embargo, este nuevo equipamiento permitirá acometer de forma unitaria y conjunta la fase de impregnación con polietilenglicol (PEG).

Este procedimiento técnico resulta clave para sustituir el agua acumulada en la madera y garantizar su estabilidad, logrando además un mejor control de las disoluciones y una mayor uniformidad en la coloración final de las piezas tratadas.

Una inversión de casi 1,4 millones

La compra del nuevo tanque ha supuesto una inversión de 171.215 euros procedentes del Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.Tras la celebración de un concurso público, la adjudicación de la fabricación ha recaído en una empresa cartagenera.

La hoja de ruta para la conservación del barco, datado entre finales del siglo VII y principios del IV a.C., contempla la desalación, la impregnación con materiales sintéticos y, como etapa de cierre, la liofilización.

Con el objetivo de afrontar esta última fase, el Ministerio de Cultura ha presupuestado 1,2 millones de euros para la compra de un equipo de liofilización de gran tamaño cuya llegada a Cartagena está prevista para finales de este año. Este sistema permitirá deshidratar la madera de la nave y garantizar su conservación, respetando su integridad.

Una vez concluyan los trabajos específicos con el 'Mazarrón II', el museo prevé destinar este gran depósito a otros proyectos de conservación del patrimonio subacuático nacional, como el tratamiento de los restos del pecio mallorquín 'Ses Fontanelles'.

Centro de referencia europeo

Con esta incorporación, 'ARQVAtec' consolida su posición como uno de los laboratorios de arqueología subacuática más avanzados de Europa, siendo además el único centro español reconocido en el Registro de Buenas Prácticas de la UNESCO en esta materia.

El laboratorio cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados equipada con infraestructura específica para el manejo de grandes cargas y piezas de grandes dimensiones, incluyendo tanques de desalación, electrólisis, mesas de lavado y grúas.

El pecio 'Mazarrón II' fue localizado en 1995 en la playa de la Isla, en Mazarrón (Región de Murcia) prácticamente completo junto a su cargamento de lingotes de plomo, ánforas y herramientas de a bordo.

Tras permanecer protegido bajo el mar durante décadas con una estructura metálica, un comité de expertos recomendó su extracción en 2022, una compleja maniobra que culminó con éxito a finales de 2024 y que ahora afronta su estabilización definitiva en el laboratorio.