Navantia inicia en Cartagena las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire en el S83

Navantia inicia en su astillero de Cartagena las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés) ya incorporado en su sección del submarino S-83 'Cosme García', el tercero de la serie S80.

Estos exámenes finales arrancan después de que se hayan realizado todos los trabajos previos de instalación de los distintos equipos que son necesarios para su correcta ejecución.

Las pruebas permitirán realizar los ajustes necesarios en el sistema en su ubicación real antes de unir la sección, de 12 metros de longitud y unas 400 toneladas de peso con el resto del casco resistente del submarino.

La sección del S83 que lleva embarcado el AIP se encuentra en una instalación especial de pruebas del Astillero de Cartagena, conocida como IPS3, donde una task force multidisciplinar del Negocio de Submarinos ha llevado a cabo todas las verificaciones necesarias para iniciar las pruebas.

Las pruebas del AIP en su sección han comenzado con la primera carga de oxígeno líquido y bioetanol, a partir de los cuales el sistema produce hidrógeno que sirve de combustible su pila de hidrógeno para propulsar al submarino en inmersión.

Se trata, por tanto, de un AIP de tercera generación -esto es, no lleva hidrógeno almacenado, sino que lo genera según necesidad a partir de un combustible líquido- lo que permite romper las limitaciones de las generaciones previas actualmente en operación.

La propulsión independiente del aire otorgará a los submarinos S80 la capacidad de operar en inmersión durante semanas en lugar de días (tiempo que pueden permanecer los actuales submarinos convencionales equipados con baterías de plomo-ácido), reforzando su discreción y su capacidad de disuasión.

El AIP se someterá a las verificaciones previstas en el manual de ingeniería de sistemas del programa en un banco de pruebas único, capaz de simular tanto la proa y la popa del submarino como las condiciones reales de operación, incluyendo la cota de inmersión y la velocidad de avance del submarino.

De este modo, será posible realizar ajustes y demostraciones funcionales, incluida la generación de potencia con el AIP en diversas condiciones operativas, lo que permitirá optimizar los plazos previstos para las pruebas del sistema en puerto.

El proceso de pruebas a bordo de la sección del S83 representa un nuevo hito por parte del AIP, un sistema con alto contenido tecnológico nacional, que pone de manifiesto el progreso del programa, con el S82 realizando sus pruebas de puerto y el S83 y S84, las siguientes dos unidades, en construcción en el astillero de Cartagena.

Cabe recordar que el programa S-80 de Navantia contempla la construcción de cuatro submarinos de nueva generación para la Armada española en Cartagena.

Gracias al sistema de propulsión independiente del aire (AIP), estos buques pueden generar energía eléctrica en inmersión, utilizando oxígeno y bioetanol almacenados a bordo, lo que les permite operar durante largos periodos sin necesidad de salir a superficie ni realizar maniobras de snorkel.

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Con una elevada capacidad de discreción, sistemas avanzados de combate y sensórica de última generación, y un diseño optimizado para operaciones de larga duración, los submarinos S-80 sitúan a España entre los países con capacidad tecnológica para desarrollar este tipo de plataformas estratégicas.