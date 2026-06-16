Impulso solar en una particular regata de la UPCT en Cartagena

Una placa solar, un motor y la misma electrónica ha sido el material facilitado por la Universidad Politécnica de Cartagena con el que estudiantes de seis institutos de la Región de Murcia han diseñado su propio barco, intentando que sea el más rápido y eficiente para vencer a sus oponentes en una particular 'regata' organizada por la universidad.

Durante la carrera celebrada este lunes en el Puerto de Cartagena, han competido catamaranes, cascos ligeros e incluso hélices modificadas para ganar unas décimas. Unos diseños que han marcado una jornada en la que la imaginación ha sido casi tan importante como la tecnología.

En esta primera competición de barcos solares organizada por la Escuela de Navales de la Universidad Politécnica de Cartagena, 40 estudiantes de los institutos de Cartagena: San Isidoro, Mediterráneo, Ben Arabí, Los Molinos y los centros educativos de Alcantarilla: Alcántara y Sanje.

La iniciativa, impulsada por el profesor del área de Construcciones Navales de la UPCT Francisco López Castejón, busca despertar vocaciones científicas y acercar a los jóvenes al mundo de la Ingeniería y la sostenibilidad.

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