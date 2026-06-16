El Grupo de Trabajo sobre Defensa europeo sale de Bruselas por primera vez para reunirse Cartagena

Por primera vez el Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones celebra una reunión fuera de Bruselas, y ha contado con la participación de representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, así como de expertos en el sector.

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presidió este martes un encuentro "muy importante, porque este grupo está diseñando el papel que tenemos que jugar las regiones europeas en la estrategia de defensa de la Unión Europea".

Durante la jornada se abordaron cuestiones fundamentales como la contribución de las regiones a la política europea de defensa, la necesidad de que el próximo marco financiero plurianual contemple recursos suficientes para fortalecer la industria del sector y el papel de las pequeñas y medianas empresas dentro de ese ecosistema.

Según explicó López Miras, los miembros del grupo de trabajo han podido comprobar "cómo Cartagena es una ciudad con una enorme trayectoria militar", pero también cómo alrededor de ese vínculo se ha desarrollado "todo un ecosistema de pymes y de empresas tecnológicas que son proveedoras de esa industria de defensa".

El presidente subrayó que Cartagena constituye "uno de los mayores ejemplos a nivel europeo" de ese modelo de desarrollo industrial y tecnológico, y aseguró que "ese es el ejemplo que queremos exportar al resto de Europa".

Asimismo, afirmó que la ciudad "está llamada a tener un papel crucial dentro de esa estrategia de las regiones en cuanto a la defensa de la Unión Europea".

López Miras destacó igualmente el papel de Caetra como iniciativa impulsada por el Gobierno regional para favorecer el desarrollo de tecnologías duales en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

En este sentido, señaló que "Caetra es el ejemplo perfecto de cómo las regiones europeas pueden aportar a la industria de la defensa y a esa estrategia de defensa de la Unión Europea".

120 empresas

López Miras destacó el crecimiento del ecosistema empresarial vinculado a Caetra, que cuenta ya con alrededor de 120 empresas asociadas.

Según explicó, estas compañías están avanzando en procesos de acreditación para operar en el ámbito de la defensa internacional, y, por ejemplo, "poder trabajar con la OTAN".

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El presidente también puso de relieve la proyección internacional que están alcanzando algunas de estas compañías: "Hay ya dos empresas de la Región que están trabajando en Ucrania, una relacionada con las tecnologías duales y otra con la tecnología de drones".