Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertes en el marSoterramiento AVEForo del MediterráneoReal MurciaAtaque con machete en CartagenaFiestas SantomeraTúnel Ronda Norte
instagramlinkedin

Gastronomía

Cinco locales compiten por el mejor michirón de Cartagena y su comarca

El V Concurso ‘Michirón de Oro’ se celebra este jueves en Espacio Alviento con cata ciega, degustación popular y premio para el cocinero ganador

Galardón 'Michirón de Oro'

Galardón 'Michirón de Oro' / Las Gastrocrónicas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L.O.

La gastronomía más tradicional volverá a ser protagonista esta semana en Cartagena. Cinco establecimientos de la comarca competirán el próximo jueves por alzarse con el título de mejor elaborador de michirones en la quinta edición del concurso gastronómico ‘Michirón de Oro’, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más singulares de la ciudad.

El certamen se celebrará a partir de las 12.00 horas en Espacio Alviento y reunirá a algunos de los establecimientos que mantienen viva una de las recetas más emblemáticas de la cocina murciana.

Establecimientos participantes

En esta edición participarán la cantina de la Asociación de Vecinos de San Félix, el restaurante El Rincón del Patrón de La Unión, La Terraza The Racquets Club de La Manga Club, La Fábrica Brew-Pub GastroBar y la cantina de la Casa de Cultura de Molinos Marfagones.

Los participantes deberán presentar una olla de michirones elaborada para unas 20 personas. Todas las recetas llegarán terminadas al recinto y serán servidas al jurado en una cata ciega, sin que los jueces conozcan la identidad del establecimiento responsable de cada elaboración.

El jurado estará formado por representantes del ámbito gastronómico, institucional y social, entre ellos responsables de Salud Pública, Turismo y Hostelería, además de expertos gastronómicos, periodistas y representantes de distintas entidades de la comarca.

Desgustación gratuita para los asistentes al evento

Una vez finalizada la valoración, los asistentes podrán degustar los michirones participantes en una cata abierta, servidos en la tradicional cazuela y acompañados de cerveza Estrella de Levante y pan del Campo de Cartagena.

El premio para el ganador incluye el galardón 'Michirón de Oro' patrocinado por Estrella de Levante y un curioso obsequio: una cantidad de cajas de cerveza equivalente a la altura del cocinero vencedor. La entrega oficial del premio tendrá lugar en septiembre en el establecimiento ganador.

Noticias relacionadas

Organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, Estrella de Levante y la Hermandad de Caballeros de Lepanto, el concurso busca reconocer la calidad de una receta profundamente arraigada en la cultura gastronómica de la Región y poner en valor a los establecimientos que mantienen viva esta tradición culinaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cartagena plantea una revisión del plan del casco histórico ante la pérdida de población y el aumento de solares
  2. Paralizadas las obras de La Morería en Cartagena por la toma de muestras del Seprona
  3. Cartagena saca de nuevo a licitación el bar de El Molinete y retrasa la apertura de las piscinas de Los Canales
  4. Una inspección de trabajo paraliza las obras en la parcela municipal de Los Mateos en Cartagena
  5. Vecinos de La Manga exigen usar el centro multiusos: 'Ahora solo lo disfrutan alumnos de un colegio
  6. Los ‘ojos’ del Ejército que vigilan el mar en España tienen su sede en Cartagena
  7. El Teatro Romano de Cartagena abre sus puertas a la luz de la luna: las visitas comienzan este sábado
  8. Medio millar de civiles podrán jurar bandera el próximo 3 de octubre en Cartagena

Cinco locales compiten por el mejor michirón de Cartagena y su comarca

Cinco locales compiten por el mejor michirón de Cartagena y su comarca

El Grupo de Trabajo sobre Defensa europeo sale de Bruselas por primera vez para reunirse Cartagena

El Grupo de Trabajo sobre Defensa europeo sale de Bruselas por primera vez para reunirse Cartagena

Navantia inicia en Cartagena las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire en el S83

Así afectará el Rock Imperium al tráfico en Cartagena: cortes, fechas y aparcamientos afectados

Así afectará el Rock Imperium al tráfico en Cartagena: cortes, fechas y aparcamientos afectados

El bus playa conecta Cartagena con Cala Cortina y El Portús: consulta todos los horarios y paradas

El bus playa conecta Cartagena con Cala Cortina y El Portús: consulta todos los horarios y paradas

Corte en el puente de Soldado Rosique de Cartagena: así afectará a la circulación y qué rutas alternativas tomar

Corte en el puente de Soldado Rosique de Cartagena: así afectará a la circulación y qué rutas alternativas tomar

Sí Cartagena exige reforzar la presencia policial en la zona oeste y recuperar la policía de barrio

Sí Cartagena exige reforzar la presencia policial en la zona oeste y recuperar la policía de barrio

Impulso solar en una particular regata de la UPCT en Cartagena

Impulso solar en una particular regata de la UPCT en Cartagena
Tracking Pixel Contents