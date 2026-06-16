Cinco locales compiten por el mejor michirón de Cartagena y su comarca

La gastronomía más tradicional volverá a ser protagonista esta semana en Cartagena. Cinco establecimientos de la comarca competirán el próximo jueves por alzarse con el título de mejor elaborador de michirones en la quinta edición del concurso gastronómico ‘Michirón de Oro’, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más singulares de la ciudad.

El certamen se celebrará a partir de las 12.00 horas en Espacio Alviento y reunirá a algunos de los establecimientos que mantienen viva una de las recetas más emblemáticas de la cocina murciana.

Establecimientos participantes

En esta edición participarán la cantina de la Asociación de Vecinos de San Félix, el restaurante El Rincón del Patrón de La Unión, La Terraza The Racquets Club de La Manga Club, La Fábrica Brew-Pub GastroBar y la cantina de la Casa de Cultura de Molinos Marfagones.

Los participantes deberán presentar una olla de michirones elaborada para unas 20 personas. Todas las recetas llegarán terminadas al recinto y serán servidas al jurado en una cata ciega, sin que los jueces conozcan la identidad del establecimiento responsable de cada elaboración.

El jurado estará formado por representantes del ámbito gastronómico, institucional y social, entre ellos responsables de Salud Pública, Turismo y Hostelería, además de expertos gastronómicos, periodistas y representantes de distintas entidades de la comarca.

Desgustación gratuita para los asistentes al evento

Una vez finalizada la valoración, los asistentes podrán degustar los michirones participantes en una cata abierta, servidos en la tradicional cazuela y acompañados de cerveza Estrella de Levante y pan del Campo de Cartagena.

El premio para el ganador incluye el galardón 'Michirón de Oro' patrocinado por Estrella de Levante y un curioso obsequio: una cantidad de cajas de cerveza equivalente a la altura del cocinero vencedor. La entrega oficial del premio tendrá lugar en septiembre en el establecimiento ganador.

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Organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, Estrella de Levante y la Hermandad de Caballeros de Lepanto, el concurso busca reconocer la calidad de una receta profundamente arraigada en la cultura gastronómica de la Región y poner en valor a los establecimientos que mantienen viva esta tradición culinaria.