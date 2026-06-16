Sí Cartagena exige reforzar la presencia policial en la zona oeste y recuperar la policía de barrio

Sí Cartagena ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que solicita al Gobierno local el refuerzo de la presencia de la Policía Local en la zona oeste del municipio, así como la recuperación del modelo de policía de proximidad.

Desde la formación recuerdan que en la anterior legislatura se dieron pasos importantes para acercar la Policía Local a los vecinos mediante la implantación de la figura del 'policía de barrio', un modelo basado en la cercanía, el conocimiento del entorno y el contacto continuo con vecinos, colectivos y comercio local.

En este sentido, se impulsaron distintos destacamentos policiales, como el cuartel de Cuesta Blanca y el punto de atención en La Azohía, con el objetivo de mejorar la seguridad en zonas como La Azohía, Isla Plana y El Campillo.

Además, estaban en marcha procesos selectivos para la incorporación de alrededor de 62 nuevos agentes que permitirían reforzar estos servicios.

Sin embargo, desde Sí Cartagena denuncian que este modelo “se ha frenado en seco, perdiéndose una oportunidad para mejorar la seguridad y la atención a los vecinos de barrios y diputaciones".

El portavoz de la formación, Juan Pedro Torralba, señala que “lo que planteamos es algo tan básico como recuperar un modelo que funcionaba y que permitía a los vecinos tener una Policía Local cercana, accesible y conocedora de la realidad de cada zona”.

Torralba continúa señalando que “la zona oeste del municipio, especialmente en lugares como La Azohía, Isla Plana o El Campillo, multiplica su población en primavera y verano, y no puede seguir contando con los mismos recursos policiales que en temporada baja. Es imprescindible reforzar los turnos con al menos una pareja más de agentes y garantizar una presencia policial real en la calle. No hablamos de grandes inversiones, sino de organización, planificación y voluntad política”.

Asimismo, el portavoz de Sí Cartagena insiste en que “recuperar la figura del policía de barrio no es solo una cuestión de seguridad, sino también de convivencia, prevención y confianza entre la administración y los vecinos”.

Por todo ello, la moción plantea, por un lado, la creación de turnos que permitan incorporar al menos una pareja adicional de agentes por turno en la zona oeste durante los meses de mayor afluencia, concretamente en La Azohía, Isla Plana y El Campillo; y por otro, retomar e impulsar el modelo de policía de proximidad en todo el municipio.

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“Cartagena no puede permitirse dar pasos atrás en seguridad. Lo que pedimos es sentido común y compromiso con nuestros barrios y diputaciones”, concluye Torralba.