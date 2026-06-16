El bus playa conecta Cartagena con Cala Cortina y El Portús: consulta todos los horarios y paradas

El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha el servicio especial de bus playa que conecta la ciudad con Cala Cortina y El Portús, dos de los destinos costeros más frecuentados durante los meses de verano.

La línea 12, gestionada por la concesionaria Transportes Urbanos de Cartagena, funcionará hasta el 20 de septiembre, inclusive, con servicio entre las 9.00 y las 21.00 horas.

El objetivo es facilitar los desplazamientos a las playas sin necesidad de utilizar el vehículo privado, especialmente en jornadas de alta afluencia, y mejorar la movilidad hacia estos enclaves del litoral cartagenero.

Horarios y paradas

El recorrido cuenta con paradas en puntos como Alameda de San Antón, Paseo Alfonso XIII, Capitanes Ripoll, Puertas de San José, Paseo del Muelle, Sebastián Feringán, avenida José Luis Meseguer, Hospital del Rosell y Canteras, entre otros.

Desde Cartagena, los autobuses hacia Cala Cortina saldrán a las 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 horas. En sentido contrario, desde Cala Cortina hacia Cartagena, las salidas serán a las 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas.

En el caso de El Portús, las salidas desde Cartagena serán a las 10.30, 11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. El regreso desde El Portús hacia Cartagena tendrá lugar a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

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Con este servicio, los vecinos y visitantes disponen de una alternativa cómoda para llegar a la playa, evitar problemas de aparcamiento y disfrutar del litoral cartagenero durante la temporada estival.