Antelo y Martínez exigen una partida de tres millones para la reconstrucción de la Catedral de Cartagena

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Origen y de la Plataforma Virgen de la Caridad, quienes han trasladado la necesidad de que los próximos Presupuestos de la Región de Murcia incluyan una partida de 3 millones de euros destinada a la reconstrucción de la Catedral de Cartagena.

Durante el encuentro, las entidades han expuesto la importancia histórica, cultural y patrimonial de esta actuación y han reclamado que se dé cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en la Asamblea Regional para avanzar en la recuperación del templo catedralicio.

Tras la reunión, Virginia Martínez ha destacado que la reconstrucción de la Catedral de Cartagena debe convertirse en una prioridad para el Gobierno regional. “Hace unos meses esta Asamblea Regional aprobó por unanimidad una moción para impulsar la reconstrucción de la Catedral de Cartagena. Lo lógico es que ese acuerdo tenga ahora reflejo en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma”, ha señalado.

La diputada regional ha insistido en que la sociedad civil cartagenera lleva años reclamando esta actuación y que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. “No estamos hablando únicamente de patrimonio histórico, sino también de identidad, de historia y de respeto hacia Cartagena. Por eso reclamamos una partida de 3 millones de euros que permita iniciar de manera decidida la reconstrucción de la Catedral”, ha afirmado. Asimismo, Martínez ha advertido de que el respaldo a las cuentas regionales estará condicionado al cumplimiento de este compromiso.

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“José Ángel Antelo y yo votaremos en contra de unos Presupuestos que no incluyan esos 3 millones de euros para la reconstrucción de la Catedral de Cartagena”, ha asegurado. Por su parte, José Ángel Antelo ha lamentado que Cartagena continúe sufriendo una situación única en toda España. “Es una anomalía que la única Catedral de toda España que todavía no se haya reconstruido después de la Guerra Civil sea la Catedral de Cartagena. Eso tiene que cambiar y creemos que ha llegado el momento de hacerlo”, ha manifestado. Los diputados regionales han agradecido el trabajo desarrollado por la Asociación Origen y la Plataforma Virgen de la Caridad para mantener viva esta reivindicación y han reiterado su compromiso de seguir impulsando todas las iniciativas necesarias para hacer realidad la reconstrucción de uno de los símbolos más importantes de Cartagena y de la Región de Murcia.