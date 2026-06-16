Corte en el puente de Soldado Rosique de Cartagena: así afectará a la circulación y qué rutas alternativas tomar

El puente de Soldado Rosique, ubicado junto al estadio Cartagonova, en Cartagena, permanecerá cortado al tráfico entre el 6 y el 10 de julio debido a la ejecución de obras de mejora en la estación de bombeo de aguas residuales situada en las inmediaciones del recinto deportivo.

Según ha informado la Policía Local de Cartagena, la interrupción de la circulación afectará a ambos sentidos de la marcha durante el desarrollo de los trabajos.

El Ayuntamiento ha detallado que esta actuación forma parte de las labores de mejora de la infraestructura hidráulica de la zona, por lo que se recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos mientras permanezca vigente el corte.

Vías alternativas para evitar el puente de Soldado Rosique

Los conductores que habitualmente utilizan el puente de Soldado Rosique deberán buscar rutas alternativas entre el 6 y el 10 de julio, ya que el corte afectará a ambos sentidos de circulación.

Para los desplazamientos hacia el centro de Cartagena, una de las opciones recomendadas es utilizar el eje de la Alameda de San Antón y Plaza de España, desde donde se puede enlazar con Paseo Alfonso XIII, Menéndez Pelayo o las principales calles de acceso al casco urbano.

Quienes circulen hacia el entorno del Ensanche, el Palacio de Deportes o la avenida del Cantón deberán evitar la entrada directa por Soldado Rosique y optar por los accesos próximos a través de las avenidas principales de la zona, en función de su destino.

Para los trayectos de paso que no tengan como destino el entorno del Cartagonova, se recomienda rodear la zona y evitar las inmediaciones del estadio durante los días de obras, especialmente en horas de mayor tráfico.

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La Policía Local irá señalizando los cortes y los itinerarios habilitados, por lo que se aconseja a los conductores prestar atención a la señalización provisional y planificar los desplazamientos con antelación.