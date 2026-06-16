Así afectará el Rock Imperium al tráfico en Cartagena: cortes, fechas y aparcamientos afectados

La Policía Local de Cartagena ha anunciado nuevas afecciones al tráfico y limitaciones de estacionamiento en el entorno de la Cuesta del Batel con motivo de los trabajos de montaje del festival Rock Imperium, que se celebrará los próximos 3, 4 y 5 de julio.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir de este lunes, 22 de junio, y se suman a las ya existentes desde el pasado 8 de junio, fecha en la que quedaron cerrados al público el parque de la Cuesta del Batel y el aparcamiento disuasorio de la Casa del Mar, así como su entorno. Según ha informado el Ayuntamiento, el parque volverá a abrir el 20 de julio, mientras que los estacionamientos recuperarán la normalidad a partir del 14 de julio.

Entre las principales novedades destaca la prohibición de estacionamiento en el Campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), así como el cierre al tráfico de las calles del recinto universitario, incluida la calle Adarve de Artillería. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta el 10 de julio, inclusive.

Aparcamientos alternativos

Como alternativa, los conductores podrán utilizar el aparcamiento disuasorio de Antiguones, situado frente a la antigua plaza de Toros, con acceso desde la plaza de La Merced a través del bulevar José Hierro.

Otra de las medidas más relevantes será el cierre total de la calle Cuesta del Batel. La vía quedará completamente cortada al tráfico en ambos sentidos, impidiendo la circulación por cualquiera de sus carriles. El corte se mantendrá hasta el 8 de julio en el sentido hacia la estación y hasta el 11 de julio en dirección al puerto.

Además, el aparcamiento situado en el entorno del restaurante Techos Bajos también permanecerá cerrado entre el 29 de junio y el 8 de julio.

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Desde la Policía Local recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos para evitar retenciones en una de las zonas más transitadas de la ciudad durante los días previos y posteriores al festival.