Vecinos de La Manga exigen usar el centro multiusos: "Ahora solo lo disfrutan alumnos de un colegio"

Casi dos años lleva esperando el centro multiusos de La Manga que puedan utilizarlo vecinos y colectivos sociales. «Infraestructuras costosas y clausuradas»: así lo define el Partido Cantonal, que denuncia que el centro sigue cerrado para el tejido asociativo del principal polo turístico del municipio veinte meses después de su conclusión.

Según explican, este edificio, muy demandado por los vecinos durante décadas, solamente lo utilizan en la actualidad los profesores y alumnos del colegio público Mediterráneo, ubicado justo al lado en la zona de El Vivero.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Cartagena prometió un uso mixto. Cabe destacar que se levantó este centro porque había un déficit de sitios para reunirse los vecinos, o para que se impartiesen cursos. De hecho, ya el verano pasado el Gobierno local anunció que el complejo ya estaba disponible para las solicitudes de las asociaciones que lo desearan.

Aunque la realidad es distinta. La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Manga del Mar Menor, Marisol Fernández, explica, según el citado Partido Cantonal, que «no lo usamos porque no está inaugurado. Desconocemos cuál es el problema pero aún no podemos acceder a él». En este mismo sentido, el responsable de Cultura del colectivo vecinal, Francisco Javier Caballero, apremia a la administración municipal a su apertura. «Aunque tenemos nuestro local social junto al consultorio médico, La Manga es muy larga y estamos hartos de hacer actividades en la calle para llegar a todo el mundo», lamenta el que es también expresidente de la asociación de vecinos.

Además, los miles de veraneantes que van a la zona echan de menos una oferta cultural y social variada en julio y agosto, lo que motivó también la construcción de estas dependencias.

Por ello, el Partido Cantonal de Cartagena también demanda al Gobierno local encabezado por la popular Noelia Arroyo que dé contenido y actividad a la edificación, en especial en época estival.

El inmueble presenta una superficie total de 825 metros cuadrados. Entre los espacios con los que cuenta, destaca un salón de actos con un escenario diferenciado en altura con una cabina de proyección de luz y de sonido.

También en la planta baja presenta vestuarios, una sala de psicomotricidad, aseos, almacenes y una zona exterior para el aparcamiento de bicicletas y patinetes. Y la primera planta cuenta con aulas modulares con espacios auxiliares.

La construcción supuso una inversión de 1,2 millones de euros dentro del programa europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi). Contaba con la financiación de un 80% por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 20% restante a cargo a la Comunidad Autónoma.

No obstante, el Ayuntamiento de Cartagena generó un crédito con el importe de la redacción del proyecto y la obra en diciembre del año 2022, a la espera de que las partidas europea y regional fueran ingresadas en las cuentas municipales.

Tallante espera igual

En una situación similar se encuentra el albergue de Tallante, en la zona oeste del municipio. La rehabilitación de este costó 153.713 euros y finalizó en 2023: sin embargo dos años después, el edificio continúa cerrado y abandonado a su suerte, lo que ha provocado su deterioro y especialmente el de su entorno, según denunció hace unos meses el partido socialista.

Antes de encontrarse en su estado actual, que es cerrado tras la última reforma, el edificio ha presentado distintas actividades de explotación, como, albergue juvenil, edificio multiusos para los vecinos, siendo su última ocupación como granja-escuela.