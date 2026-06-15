Medio millar de civiles podrán jurar bandera el próximo 3 de octubre en Cartagena

La ciudad de Cartagena y la Armada continúan estrechando lazos con la organización de uno de los actos militares más solemnes, como es la jura de bandera, pero dirigida en este caso a la sociedad civil. Será el 8 de octubre, a las 11:00 horas, en la Explanada del Puerto, evento que organiza el Arsenal con la colaboración del Ayuntamiento y que se ha presentado este lunes.

El número de participantes es limitado, unos 500, y por ellos se requiere inscripción previa, que se podrá realizar del 22 de junio al 20 de septiembre, a través de los cauces oficiales, en la web de la delegación de Defensa, o en las OMITAS del Ayuntamiento, tal y como ha explicado la alcaldesa.

“Esta es una ceremonia muy importante no solo para los que visten uniforme, sino para todos los españoles y todos los cartageneros que quieren mostrar el respeto, la lealtad y el compromiso con su país a través de la defensa de su bandera”, señaló Arroyo.

Además, este acto solemne se celebra en el año en que se conmemora el 300 aniversario de la creación de la Zona Marítima del Levante, que supuso la posterior construcción del Arsenal en Cartagena.

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En este sentido, el almirante del Arsenal Alejandro Cuerda recordó que la relación entre la ciudad y el Arsenal, cada vez más estrecha gracias a actos como es que hoy se ha presentado, se remonta al siglo XVIII, “estamos aquí desde hace 300 años, la bandera nacional fue primero bandera de la Armada y luego bandera de España, y con este sencillo acto de besar la bandera se manifiesta el compromiso con la defensa del país, tal y como está recogido en la Constitución”.