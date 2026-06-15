El juzgado paraliza las obras de La Morería en Cartagena y el Seprona acude a tomar muestras

Un juzgado de Cartagena ordenó el cinco de junio paralización de las obras de la calle Morería en Cartagena y acordó realizar una inspección ocular y reconocimiento judicial con toma de muestras por parte del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), instando a este cuerpo a tomar especiales precauciones por la posible implicación de Administraciones Públicas en los delitos denunciados y que se están investigando.

Este lunes un equipo de la Benemérita acompañado por una delegación judicial ha acudido hasta la zona, donde una empresa concesionaria está realizando las obras subcontratada por el Ayuntamiento de Cartagena, para tomar las muestras requeridas por el juzgado.

La Asociación Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete presentó una denuncia fundamenta en cuatro extremos concurrentes: la previsión expresa de movimientos de tierra, excavaciones, acopios, transporte y gestión externa de materiales; la clasificación apriorística de las tierras y pétreos de excavación como residuos no contaminados, y destino a restauración o vertedero; la existencia de indicios analíticos objetivos y muy significativos de contaminación histórica por plomo en el mismo sistema urbano-lagunar Almarjal-Molinete, con valores extraordinariamente elevados; y la ausencia, en la documentación examinada, de una caracterización específica del material realmente afectado por la obra y de una evaluación preventiva singularizada del riesgo químico para trabajadores y terceros.

Mientras la autoridad judicial ha acordado la suspensión de las actuaciones y el SEPRONA procede a la toma de muestras, “la alcaldesa prefiere amenazar a quienes han denunciado la situación en lugar de explicar por qué el Ayuntamiento omitió trámites imprescindibles. La realidad es que existían indicios suficientes para exigir la caracterización de estas tierras de excavación antes de proceder a su eliminación o a cualquier proceso de valorización”, denuncia el concejal socialista Pedro Contreras.

Para Contreras "esa obligación no nace de un capricho de colectivos ciudadanos ni de una estrategia política de la oposición, sino de la necesidad de garantizar la protección de la salud pública, el medio ambiente y el patrimonio arqueológico".

“Sin embargo, el Gobierno municipal decidió actuar sin las garantías necesarias y han tenido que ser los tribunales quienes frenen unas actuaciones que nunca debieron iniciarse en esas condiciones”, insiste el concejal socialista

Según Contreras, resulta especialmente grave que Arroyo se dedique a “lanzar amenazas de reclamaciones económicas contra quienes han ejercido un derecho legítimo al acudir a los tribunales. Una actitud impropia de quien ostenta la máxima responsabilidad institucional de la ciudad y que evidencia una alarmante incapacidad para aceptar el control judicial de sus decisiones”.

Noticias relacionadas

La salud de los vecinos, la protección del patrimonio y el cumplimiento de la ley deberían estar por encima de cualquier cálculo político, para el PSOE, pero “por desgracia, los hechos vuelven a demostrar que esa no es la prioridad de la alcaldesa”.