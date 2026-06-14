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Sistema impositivo

Los cartageneros tendrán hasta el 5 de agosto para pagar sin recargos ni multas el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

El Ayuntamiento espera recaudar 72 millones de euros con este impuesto

Un solar en el Casco Histórico de Cartagena.

Un solar en el Casco Histórico de Cartagena. / A.C

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José Arrondo

Los cartageneros tendrán de plazo hasta el miércoles 5 de agosto para abonar el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) sin tener que asumir multas o recargos. Se trata del periodo voluntario sobre este impuesto, si el pago no se produce durante el periodo establecido, pueden tener lugar penalizaciones.

El Ayuntamiento de Cartagena comunicó, en una nota de prensa, que este periodo -abierto desde el 1 de junio- servirá para el pago del IBI en sus modalidades de naturaleza urbana, rústica y de características especiales (BICE).

La modalidad urbana se refiere a pisos, casas y locales de la ciudad y, por lo general, es el bloque más grande tanto en la cantidad de trámites como en el dinero que recauda. Con rústico se refieren a terrenos agrícolas o pequeñas parcelas en el campo, es el montante más pequeño. La de características especiales está destinada a empresas que si bien suponen la menor cantidad de recibos, son las que más dinero aportan de forma proporcional.

La ciudad de Cartagena vista desde las alturas.

La ciudad de Cartagena vista desde las alturas. / Ayto. de Cartagena

Recaudación

El Ejecutivo municipal comunica que espera recibir un total de 72 millones de euros con este impuesto, lo que supone el 25% de los ingresos previstos en los presupuestos de 2026 -más de 280 millones de euros-.

Sobre los recibos, en total se han emitido 200.244, de los que la mayoría (196.469) corresponden a los IBI de modalidad urbana. De este grupo esperan obtener 52 millones de euros de ingresos. Añaden que quedan exentos de esta categoría 598 inmuebles que corresponden a bienes de interés cultural y de dominio público como centros educativos, la universidad, la iglesia, fundaciones, ferrocarriles y fuerzas armadas.

Asimismo, también se libran del pago aquellos recibos bonificados que, generalmente, corresponden a familias numerosas que suponen unos 3.040 recibos menos -341.593 euros en términos monetarios-.

En cuanto a los IBI de características especiales, se han emitido 205 recibos y se espera ingresar unos 18,78 millones de euros. El dinero restante corresponde a los bienes inmuebles rústicos, que son 3.570 recibos y 678.000.

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El 39% de los recibos se abonarán mediante domiciliaciones bancarias y un 3,28% mediante plan personalizado de pago, el resto de los recibos se enviarán por correo a los domicilios. En caso de que no se disponga del recibo, el Ayuntamiento aclara que se podrá descargar en cualquier momento desde la sede electrónica de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAGRC).

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