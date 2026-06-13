MC pide crear una Comisión sobre la gestión de la concejalía de Turismo en Cartagena

El Grupo Municipal MC registró este viernes una moción para la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del Área de Turismo y de todos los organismos y entidades dependientes durante el mandato 2023-2027.

Esta inicitiva vuelve a dejar a Arroyo en manos de Vox, ya que sus dos votos serán los decisivos para aprobar o tumbar la Comisión de Investigación, como ya sucedió en la votación de la moción de censura contra el PP, pues el gobierno local actualmente está en minoría con 11 concejales frente a los 16 que integran la oposición.

El concejal de MC Juan José López Escolar considera que "los cartageneros tienen derecho a conocer qué se ha hecho con los recursos públicos destinados a Turismo y cuáles han sido los resultados obtenidos".

"Los datos conocidos esta semana reflejan que el turismo se ha estancado en Cartagena mientras el Gobierno local sigue vendiendo una realidad que no existe", señala López Escolar, añadiendo que "nadie sabe cuál es el grado real de ejecución del Plan Estratégico de Turismo ni qué retorno han tenido muchas de las campañas sufragadas con dinero público".

En este sentido, desde MC recuerdan además que las dudas sobre la gestión turística no proceden únicamente de la oposición, sino que algunas de ellas fueron trasladadas por la propia Beatriz Sánchez del Álamo, concejala que comparte con Noelia Arroyo las competencias en esta materia desde el inicio del mandato, y que firmó una moción de censura sobre la alcaldesa mostrando su rechazo a las políticas del PP.

"Durante años hemos escuchado denuncias, críticas y discrepancias desde dentro del propio gobierno. Y cuando ha llegado el momento de dar explicaciones, Arroyo ha preferido romper su gobierno (en relación a la expulsión de Vox) y quedarse en minoría antes que permitir que los cartageneros conozcan qué está pasando con los fondos de Turismo", afirma el edil.

Si la comisión sale adelante, analizará entre otras cuestiones, contratos, campañas promocionales, publicidad institucional, relaciones con medios de comunicación, redes sociales, colaboraciones con influencers, fondos europeos, Cartagena Puerto de Culturas y el grado de cumplimiento del Plan Estratégico de Turismo.

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"Si la propia responsable del área lleva años cuestionando cómo se gestionan estos recursos, lo mínimo exigible es transparencia. Cartagena tiene derecho a saber dónde ha ido su dinero y qué resultados ha obtenido a cambio", concluye López Escolar.