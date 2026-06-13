Cartagena plantea una revisión del plan del casco histórico ante la pérdida de población y el aumento de solares

El Ayuntamiento de Cartagena abre este viernes el periodo de información pública del avance de la revisión del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, el documento urbanístico que regula el casco antiguo de la ciudad.

Durante cuatro meses vecinos, entidades y colectivos podrán consultar la documentación y presentar las sugerencias que consideren oportunas.

El PEOPCH fue aprobado definitivamente el 7 de noviembre de 2005 y ordena un ámbito de 119,7 hectáreas del conjunto histórico de Cartagena, declarado conjunto histórico-artístico en 1980.

El avance que ahora sale a información pública no es el documento definitivo de la revisión, sino una fase previa. Su finalidad es fijar los criterios, objetivos y posibles alternativas de ordenación, así como la preordenación básica del ámbito, la estructura general y la zonificación inicial.

Tras este periodo de exposición pública y el análisis de las sugerencias, consultas e informes sectoriales, se elaborará el documento inicial de la revisión del PEOPCH, que deberá volver a someterse a exposición pública con una tramitación similar a la del Plan General.

La memoria del PEOPCH, registrada en el Ayuntamiento el 23 de mayo de 2025 pero publicada este 12 de junio, dibuja un diagnóstico claro: el centro histórico conserva una gran vitalidad urbana, patrimonial, comercial y turística, pero mantiene vacíos urbanos, actuaciones sin completar, solares sin uso, zonas degradadas y déficits de habitabilidad que amenazan su recuperación.

El documento parte de una idea central: el plan vigente ha permitido transformar espacios clave del casco antiguo, especialmente mediante la recuperación de patrimonio arqueológico, la implantación de equipamientos culturales y la incorporación de la Universidad Politécnica de Cartagena a antiguos edificios militares.

Sin embargo, considera imprescindible revisar el instrumento urbanístico porque muchas de las actuaciones previstas no se han ejecutado por completo y porque el contexto social, económico, turístico y normativo ha cambiado de forma notable desde que fue aprobado.

Uno de los datos más llamativos del diagnóstico es la existencia de 182 solares vacíos en el casco antiguo. El documento advierte de que, aunque desde 2008 se han levantado 173 nuevas edificaciones, los solares sin edificar seguirán formando parte del paisaje urbano durante los próximos años si no se impulsan medidas específicas para favorecer su uso o edificación. Esta situación, según la memoria, compromete la continuidad del tejido urbano y reduce la intensidad de la actividad en determinadas zonas del conjunto histórico.

La revisión también se apoya en la pérdida de población que ha sufrido el centro. Según los datos del Padrón Municipal recogidos en el documento, el Conjunto Histórico perdió 2.345 habitantes entre 2005 y 2020, lo que supone una caída del 16,6% de su densidad de población.

Otro de los grandes problemas detectados es la dificultad para rehabilitar viviendas en un tejido urbano muy fragmentado. El documento analiza 1.009 parcelas y señala que 386 tienen menos de 120 metros cuadrados, el 38,3% del total, de las cuales 83 no llegan a 60 metros cuadrados. Esta situación condiciona la habitabilidad, la accesibilidad, la iluminación natural y la ventilación de muchas edificaciones. La memoria plantea estudiar la agrupación de parcelas en determinados casos, pero advierte de que cualquier intervención debe evitar alterar la identidad del parcelario histórico.

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El documento delimita un ámbito de actuación de 991.190 metros cuadrados, con un perímetro de 4.836 metros, que abarca sectores como la vaguada oriental, el contacto con el Ensanche, el Molinete, Montesacro, el cerro de San José, la vaguada central, el cerro de la Concepción, el área universitaria, el Hospital Militar y la zona del Puerto.