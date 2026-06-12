El Teatro Romano de Cartagena abre sus puertas a la luz de la luna: las visitas comienzan este sábado

El sábado 13 de junio, a las 21 horas, arrancan las visitas nocturnas al Teatro Tomano con la visita teatralizada AULAEUM, ABAJO EL TELÓN. En ella el gran arquitecto romano Vitruvio ofrecerá su visión del teatro con él se disfrutará de una visita nocturna a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova. El final del viaje culmina con la inesperada aparición del imponente graderío del Teatro Romano y allí el encuentro con el teatro clásico de la mano de Plauto. Lugar: Museo del Teatro Romano Días: junio (13, 27) julio (11, 25) agosto (8, 22) septiembre (5, 12).Hora: 21:00 h.

El sábado, 20 de junio la visita nocturna EL TEATRO BAJO LA LUZ DE LA LUNA, donde el visitante realizará una visita muy especial a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Carthago Nova. El viaje permite vivir en primera persona, en un ambiente relajado y con exclusividad, un recorrido que comienza en el Museo del Teatro Romano de la mano de un guía, con un reducido grupo de personas, descubriendo las claves de la civilización romana, para desembocar en la joya arqueológica del Teatro Romano bajo la luz de la luna. Lugar: Museo del Teatro Romano. Días: junio (20) julio (4, 18) agosto (1,15, 29), septiembre (19, 26).

Además el Museo Teatro Romano ha programado diversas actividades con Cartagena Puerto de Culturas para los fines de semana de junio con actividades familiares, visitas teatralizadas y rutas guiadas.

Los sábados a las 10:30h CARTAGENA ROMANA Y MEDITERRÁNEA. Ruta guiada con paseo en barco. Cartagena se convirtió en una de las metrópolis más importantes de Mediterráneo, en la antigüedad. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano, donde se reflejó el poder de Roma para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. Además, Cartagena no se puede explicar sin el tener cerca el mar. Así, esta ruta finaliza en un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Recorrido: Museo del Teatro Romano, Museo del Foro Romano y paseo en Barco Turístico por la bahía. Días: sábados de mayo y junio. Hora: 10:30. Salida desde el Museo del Teatro Romano, el Barco 16:30 h, desde el antiguo Club de Regatas.

También los sábados a las 11:00h en el Teatro Romano, la actividad familiar ESCIPIÓN VERSUS ANIBAL. COMIENZA LA BATALLA…La actividad permitirá a los participantes conocer los acontecimientos relevantes de la Segunda Guerra Púnica y sus protagonistas, se asistirá a un encuentro con Aníbal y Escipión. Los niños formarán parte de una tropa o de una legión, y celebrarán el triunfo en el Teatro Romano de Cartagena. ¡No te lo pierdas! Serás romano o cartaginés, te prestaremos algo de indumentaria para tu ambientación, pero también puedes traer algo de casa.

Los domingos a las 11:00h, DEL TEATRO A LA DOMUS DEL PÓRTICO. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y al salir del monumento continuaremos hacia uno de los rincones más típicos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

Y la ruta teatralizada TEO JONES Y LA LEYENDA DE LA PRIMERA SIRENA. RUTA TEATRALIZADA, donde cinco actores sobre escenarios milenarios romanos y cartagineses, darán vida a una loca aventura donde Teo, el despistado arqueólogo y sus amigos: la intrépida Sara, la divertidísima momia, y un disparatado conductor de autobús, se verán envueltos en una misteriosa leyenda donde tendrán que proteger el mágico canto de las sirenas antes de que las fuerzas del mal se hagan con el poder y destruyan Cartagena. Fecha: domingos de junio. Recorrido: Teatro Romano, Bus Turístico y Muralla Púnica. Horario: A las 11:30h desde el Museo del Teatro Romano.

Noticias relacionadas

Para más informacion consultar la web de Cartagena Puerto de Culturas o los teléfonos: 968 50 0093 y 968 50 48 02.