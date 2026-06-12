El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena no ha completado los trámites para incorporarse al Sistema VioGén un año después

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, denuncia que, a pesar de que hace más de un año que el Ayuntamiento de Cartagena firmó su participación en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), aún no se ha integrado en el mismo de forma efectiva, ya que no ha facilitado desde la firma del protocolo el listado agentes de policía local que deben coordinar el trabajo y acceder al sistema junto a Policía Nacional y Guardia Civil.

"El Ayuntamiento ha sido requerido en diversas ocasiones para que cumplimente la información necesaria y determine quiénes tendrán acceso al sistema de forma directa, sin que hasta el momento lo haya notificado, y, por tanto, sigue fuera del sistema VioGén", explica Torres.

"Este sistema permite que cuando se denuncia una situación de violencia de género, las fuerzas de seguridad evalúen el riesgo de que la víctima sufra nuevas agresiones. Según el nivel de riesgo, se establecen distintas medidas de protección y vigilancia policial. Además, el sistema revisa periódicamente cada caso para actualizar el nivel de riesgo y adaptar las medidas necesarias, garantizando una mejor protección y prevención. Pues bien, en Cartagena, a pesar de que se firmó hace un año la adhesión al sistema, después de que desde el PSOE lo solicitáramos en el Pleno en varias ocasiones, aún no ha podido aplicarse por la negligencia del equipo de Gobierno de Noelia Arroyo", expone Torres.

El portavoz socialista recuerda que Noelia Arroyo es la presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la Federación Española de Municipios, "y le encanta hacerse fotos presidiendo, pero a la hora de la verdad, no gestiona absolutamente nada a pesar de que es su responsabilidad con todos los ayuntamientos de España".

De hecho, "la nefasta gestión del Partido Popular en esta cuestión ha provocado que el Ayuntamiento de Cartagena deje de recibir de la Secretaría de Estado de Seguridad financiación adicional para su participación en el Sistema VioGén, puesto que está fuera del mismo", critica el portavoz municipal.

"Al no estar participando, la secretaría de Estado de Seguridad no puede darle la financiación. Es un absoluto despropósito. En este tiempo hay que recordar que en Cartagena ha habido una víctima mortal de violencia de género en El Algar y decenas de denuncias y víctimas a las que se tendría que hacer seguimiento. Mientras, Arroyo sigue mirando para otro lado", clama Torres.

"La falta de gestión del Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento de Cartagena está poniendo en riesgo a las víctimas de violencia de género", sentencia el portavoz socialista.

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"Ya no se trata de que lleven mal las cuentas, de que las calles estén sucias o de que el transporte público sea nefasto. Esto va mucho más allá porque están jugando con la seguridad de las personas por su incapacidad. El mismo interés que puso la señora Arroyo en hacerse la foto cuando firmó el acuerdo, debería poner para garantizar que se realizan todos los pasos y que la inclusión en el sistema es efectiva y real", concluye Torres.