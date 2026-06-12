Una pareja gay denuncia amenazas de muerte en Cartagena tras colgar una bandera arcoíris en su balcón

Una pareja de hombres de 29 y 31 años ha denunciado ante la Policía Nacional una serie de insultos, amenazas de muerte y actos de intimidación que habrían sufrido en Cartagena después de colocar una bandera arcoíris en el balcón de su vivienda, situada en el centro de la ciudad.

El colectivo Galactyco, asociación de activistas LGTBI+ de Cartagena y comarca, ha dado a conocer el caso y ha expresado su apoyo a las víctimas, que han presentado una denuncia por un presunto delito de odio en la Comisaría de Cartagena.

Según el relato de los denunciantes, el presunto agresor comenzó a proferir insultos homófobos y amenazas tras la instalación de la bandera de la diversidad. Entre las expresiones denunciadas figuran frases como "Los bujarras estos. Me voy a cagar en vuestra vida", "maricones de mierda, os voy a coger y os voy a matar" o "os voy a quemar la casa con vosotros dentro".

Las víctimas aseguran que los episodios se repitieron en varias ocasiones. Además de los insultos, el hombre supuestamente les amenazó con quemar tanto la bandera como la vivienda y llegó a advertir que iba a "pegar una patada al portón y subir a pegarle fuego a los dos". También afirman que escupía cada vez que se cruzaba con ellos.

Galactyco señala igualmente que la madre del presunto agresor habría respaldado esta actitud y llegó a amenazar a una amiga de la pareja con "cogerla del pelo y arrastrarla por la calle".

Desde la asociación han condenado "rotundamente" lo ocurrido y han reclamado que estos hechos "no queden impunes". A su juicio, este tipo de comportamientos son consecuencia de "la extensión de los discursos de odio" contra el colectivo LGTBI+.

El colectivo ha destacado, no obstante, la reacción de otros vecinos de la zona, que habrían mostrado su apoyo a la pareja y trataron, sin éxito, de que el agresor cesara en sus amenazas e insultos.

Según la información facilitada por Galactyco, el sospechoso fue detenido y, tras pasar a disposición judicial, se le ha impuesto una orden de alejamiento mientras se celebra el juicio.

John Davi Babyack, responsable de ALEAS en la Región / L.O.

ALEAS exige medidas al Gobierno regional

Tras conocerse los hechos, la Red de Activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia (ALEAS) ha manifestado su condena y ha mostrado su respaldo tanto a Galactyco como a la pareja afectada.

El responsable de ALEAS en la Región, John Davi Babyack, denunció que el colectivo LGTBIQA+ continúa sufriendo agresiones y situaciones de discriminación. En este sentido, acusó al Gobierno regional de incumplir de forma sistemática la Ley 8/2016 de igualdad social y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Babyack reclamó explicaciones a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, en la próxima reunión del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Según afirmó, este órgano "solo se convoca durante la semana del Orgullo y se olvida tanto de él como de las políticas de igualdad el resto del año".

Desde ALEAS exigieron al Ejecutivo autonómico que garantice la protección efectiva de las personas LGTBIQA+ y pusieron este caso como ejemplo de una agresión motivada por la exhibición de símbolos de diversidad.

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La organización también hizo un llamamiento a la ciudadanía para participar en las distintas manifestaciones del Orgullo previstas durante las próximas semanas en municipios como Lorca, La Unión, Murcia y Cartagena.