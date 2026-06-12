Una inspección de trabajo paraliza las obras en la parcela municipal de Los Mateos en Cartagena

Este jueves por la mañana un equipo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia se ha desplazado hasta la parcela municipal de Los Mateos, donde el Ayuntamiento, mediante una empresa subcontratada, esta realizando las tareas de descontaminación del terreno.

Tras más de dos horas evaluando las condiciones laborales en las que se estan desarrollando las actuaciones, han ordenado paralizar los trabajos, por lo que los operarios han abandonado la zona y se ha procedido a la retirada de la maquinaria pesada de la zona.

Hace unos días la Asociación de Vecinos del Sector Estación junto a la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena presentó una denuncia urgente ante este organismo por un presunto riesgo grave e inminente para los trabajadores que participan en la retirada de residuos y descontaminación de la parcela municipal de Los Mateos.

El escrito alertan de la exposición a polvo procedente de residuos peligrosos, metales pesados y materiales con amianto durante trabajos que se están realizando con maquinaria pesada junto a las viviendas.

Una de sus peticiones era que se realizara una inspección sin previo aviso, al entender que los operarios podrían estar expuestos a polvo procedente de materiales contaminados, metales pesados y restos con amianto.

Asimismo, insisten en que la descontaminación de la parcela es necesaria, pero advirtiendo de que no puede realizarse trasladando el riesgo a trabajadores y vecinos.

La asociación sostiene que las operaciones de excavación, carga, manipulación, acopio y transporte de materiales se estarían realizando con generación visible de polvo y sin que se aprecien medidas suficientes de confinamiento, humectación, nebulización o control ambiental documentado.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la presencia de trabajadores cerca de los focos de polvo, ya que la asociación señala que en las fotografías adjuntadas como prueba aparecen operarios próximos a los acopios y al frente de maquinaria sin que pueda apreciarse con claridad el uso de protección respiratoria específica frente a partículas contaminadas, metales pesados o fibras de amianto.

Por ello, pidió a Inspección que compruebe las condiciones reales de trabajo, la formación recibida por los empleados, los equipos de protección individual utilizados y la existencia de vigilancia específica de la salud.

La denuncia también aporta datos sobre la naturaleza de los materiales manipulados. Cita concentraciones máximas documentadas de plomo de 102.571,83 mg/kg, zinc de 26.280,20 mg/kg, cobre de 6.967,86 mg/kg, arsénico de 2.680,32 mg/kg, cadmio de 2.655,53 mg/kg y mercurio de 401,75 mg/kg.

Según el escrito, estos valores proceden de documentación ambiental previa y evidencian que no se trata de un suelo ordinario, sino de materiales afectados por residuos industriales, metales pesados y metaloides.

La asociación reclamó a Inspección de Trabajo que revise el Plan de Seguridad y Salud, las actas del coordinador, el libro de incidencias, los registros diarios de humectación y nebulización, las mediciones de viento, los criterios de paralización por condiciones meteorológicas, la limpieza de ruedas y viales, la gestión de lixiviados y la coordinación entre promotor, contratista, subcontratas, transportistas, laboratorio, servicio de prevención y dirección facultativa.

La petición más contundente es que, si se confirma la emisión visible de polvo o la ausencia de medidas colectivas suficientes, se ordene la paralización inmediata de toda operación generadora de polvo hasta que se implanten medidas preventivas efectivas y acreditadas.

Además, solicitaron que se dé traslado, si procede, a la autoridad laboral, sanitaria y ambiental, al Seprona y al Ministerio Fiscal por la posible concurrencia de riesgos laborales, ambientales y sanitarios.

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Esta denuncia ante Inspección de Trabajo se suma a la ampliación urgente presentada el mismo día ante el Ayuntamiento de Cartagena, en la que los vecinos alertaban de que los trabajos habrían continuado durante la tarde del 10 de junio pese a haber remitido previamente una denuncia a Alcaldía. En ese otro solicitaban la suspensión cautelar de las operaciones, limpieza técnica de viviendas afectadas por polvo y toma de muestras con cadena de custodia.