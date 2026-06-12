La Armada organiza en Cartagena el principal foro de la OTAN sobre buceo militar e intervención subacuática

Cartagena acogerá entre los días 15 y 19 de junio la reunión anual del Military Diving Working Group, el principal foro internacional de la OTAN en materia de buceo militar, intervención subacuática y normalización de procedimientos operativos en el entorno marítimo aliado.

El encuentro, organizado por la Armada a través de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y del Centro de Buceo de la Armada (CBA), reunirá a cerca de 150 expertos en buceo militar y medicina hiperbárica de hasta 24 países aliados y amigos en los salones del Hotel ‘Alfonso XIII’.

El MDWG constituye uno de los grupos de trabajo permanentes dependientes del Military Committee Maritime Standardization Board (MCMSB) que forma parte de la NATO Standardization Office (NSO), centrando su actividad en el desarrollo, actualización y armonización de estándares OTAN relacionados con las operaciones de buceo militar, seguridad subacuática, interoperabilidad y capacidades técnicas asociadas.

Durante las sesiones de trabajo se abordarán aspectos relacionados con la evolución de las capacidades de buceo militar, la interoperabilidad entre naciones OTAN, la seguridad en operaciones subacuáticas, la integración de nuevas tecnologías, los procedimientos de intervención en el entorno marítimo y los aspectos médicos del buceo.

Entre las principales líneas de trabajo previstas destacan el seguimiento del desarrollo de sistemas no tripulados submarinos, el estudio de los distintos algoritmos de descompresión, la revisión de procedimientos operativos y de seguridad, así como la actualización de diferentes estándares OTAN vinculados al buceo militar y las operaciones marítimas especializadas.

La celebración de este foro internacional en España, refuerza el papel de la Armada como referente aliado en capacidades de buceo militar.

Además del componente estrictamente militar y técnico, el encuentro favorecerá el intercambio de conocimiento entre países aliados, la cooperación internacional y el impulso a la estandarización de procedimientos comunes, elementos fundamentales para garantizar la interoperabilidad de las fuerzas navales de la OTAN en operaciones combinadas.

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Paralelamente, se ha organizado una agenda para las delegaciones asistentes con eventos sociales y culturales que incluye las visitas al ‘Teatro Romano’ y al ‘Museo Nacional de Arqueología Subacuática’, con la idea de que conozcan y disfruten del rico patrimonio cultural de Cartagena.