Urbanismo
Presentan 13 solicitudes para construir viviendas en el Casco Histórico e impedir que los solares sean subastados por el Ayuntamiento de Cartagena
Este lote está formado por 33 expedientes, mientras que nadie se interesó por nueve de los primeros ofertados
El Ayuntamiento de Cartagena ha activado licencias en 40 solares del Casco Antiguo para la construcción de 254 viviendas a través del procedimiento de venta forzosa por subasta.
Este procedimiento busca movilizar parcelas sin construir para destinarlas a vivienda asequible. La medida persigue que los propietarios soliciten licencia antes de la subasta y, si no lo hacen, que los solares puedan pasar a nuevos titulares dispuestos a edificarlos.
El primer lote concluyó con 30 solares movilizados de los 39 expedientes tramitados, lo que supone el 76,9%. De ellos, 27 solicitaron licencia durante el proceso, el 69,2%, para la construcción de 170 viviendas, una residencia de más de 90 plazas, locales comerciales y garajes.
Los solares que no pidieron licencia pasaron a la fase de subasta, cuyo procedimiento culminó este miércoles con postores para 3 solares, por lo que solo 9 solares del primer lote quedan sin salida inmediata.
El Ayuntamiento prepara ahora la subasta del segundo lote, formado por 33 expedientes que han seguido el mismo procedimiento. Desde que se advirtió a los propietarios de su posible salida a licitación, 13 solares ya han solicitado licencia, el 40%, para la construcción de 84 viviendas.
Con ambos lotes, el procedimiento ha permitido activar licencias en 40 solares del Casco Antiguo: 27 en la primera fase y 13 en la segunda. En conjunto, esas licencias suman 254 viviendas, además de locales comerciales, garajes y una residencia de más de 90 plazas.
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