El percusionista Alejandro Solano, premio Juventud Extraordinaria 2026 de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recibido este jueves en el Palacio Consistorial a Alejandro Solano García, recientemente reconocido con el premio Juventud Extraordinaria 2026, un galardón concedido por el Ayuntamiento y dotado con 1.500 euros.

Solano, propuesto por la Asociación Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, ha sido distinguido por su destacada trayectoria como percusionista y por su capacidad para fusionar la tradición musical local con propuestas de vanguardia en el ámbito internacional. En esta edición, el premio ha contado con 14 candidaturas de jóvenes de entre 16 y 32 años.

Durante el encuentro, Arroyo ha destacado que Solano "ya es un referente en la música, especialmente en el flamenco y su fusión", además de subrayar su proyección internacional tras haber trabajado y actuado en varios países. "Es un ejemplo para muchos jóvenes de su sector", ha señalado la alcaldesa.

Por su parte, el músico cartagenero ha agradecido la distinción y "el cariño que se me da en mi tierra". Solano ha explicado que próximamente iniciará una gira por Japón y ha asegurado que continúa trabajando para "llevar siempre mi tierra por el mundo".

El jurado, presidido por el concejal de Juventud, José Hernández Martínez, y compuesto por vocales de la UPCT y de distintas áreas municipales, valoró los méritos de los participantes en ámbitos como el deporte, la cultura, la sostenibilidad y la innovación. Junto a Alejandro Solano, también resultaron finalistas Laura Martínez, investigadora y escritora, y Myriam Huéscar, reconocida por su labor académica en la comunicación de personas autistas.

Trayectoria internacional

Alejandro Solano cuenta con una trayectoria de prestigio internacional. Entre sus reconocimientos destaca el Primer Premio Filón al mejor instrumentista flamenco en el Festival Internacional del Cante de las Minas en 2019, así como una beca de la Fundación Paco de Lucía, que le permitió participar en el proyecto Paco de Lucía Legacy en Nueva York junto a artistas como Carmen Linares o Jorge Pardo.

Como percusionista del cantaor Curro Piñana, ha llevado su música a festivales internacionales en Marruecos y Jordania. Su versatilidad también le ha permitido colaborar con compañías como el Ballet Flamenco de la Región de Murcia y participar en producciones como The Authentic Flamenco, además de acompañar a artistas como Eduardo Guerrero, David Palomar y Ricardo Fernández del Moral.

En 2024 lanzó su primer disco en solitario, Flamencusión, un trabajo que presentó en la 43ª edición del Cartagena Jazz Festival, en el SYA Experience de Rumanía y en el LAMC de Nueva York. Recientemente, ha grabado y estrenado el disco Mina en los estudios Morphine Records de Berlín.

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Actualmente, Solano se encuentra inmerso en la gira nacional de Shakira Martínez, que compagina con la promoción de su espectáculo Flamencusión, con el que continúa proyectando su talento dentro y fuera de España.