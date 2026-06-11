Comercio
El mercadillo de artesanía vuelve a la plaza Bohemia de La Manga
Una treintena de puestos abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Manga del Mar Menor vuelve a contar este verano con un mercadillo de puestos de artesanía y bisutería en uno de sus puntos neurálgicos, la plaza Bohemia.
En total, 30 de puestos abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre. El horario de venta al público es de 17 horas a 2 horas de la madrugada.
Además, como es habitual en la zona, cada domingo por la mañana abre al público el gran mercado ambulante de Cabo de Palos, ubicado en Las Dunas, junto al nuevo Mercadona.
- Agua Bar, Equilibrio, La Calle… la noche perdida de Cartagena que muchos todavía no han olvidado
- Sánchez del Álamo entregó un papel manuscrito de Salinas para retractarse de la moción de censura en Cartagena
- La Comunidad expropia más de 600 metros para la rotonda de El Leñador en Cartagena
- Jesús Giménez Gallo: 'Arroyo no quería que se votara porque se avergüenza
- Las cuatro caras de la moción de censura en Cartagena
- El Ramón Alonso Luzzy de Cartagena se abre a las creaciones artísticas
- Pepe López pide la dimisión de Giménez Gallo y abre la puerta a su vuelta a MC Cartagena
- Comienza a funcionar el servicio municipal de bicicletas eléctricas en el centro de Cartagena