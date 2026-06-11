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El mercadillo de artesanía vuelve a la plaza Bohemia de La Manga

Una treintena de puestos abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre

Imagen del mercadillo de la Plaza Bohemia, en La Manga (Cartagena)

Imagen del mercadillo de la Plaza Bohemia, en La Manga (Cartagena) / AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

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La Opinión

La Opinión

La Manga del Mar Menor vuelve a contar este verano con un mercadillo de puestos de artesanía y bisutería en uno de sus puntos neurálgicos, la plaza Bohemia. 

En total, 30 de puestos abrirán del 15 de junio al 15 de septiembre. El horario de venta al público es de 17 horas a 2 horas de la madrugada.

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Además, como es habitual en la zona, cada domingo por la mañana abre al público el gran mercado ambulante de Cabo de Palos, ubicado en Las Dunas, junto al nuevo Mercadona.

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