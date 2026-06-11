El local de las Amas de Casa de La Palma en Cartagena ya luce su mural de Pérez Casanova

El local de las amas de casa de La Palma cuenta desde este 9 de junio con una obra pictórica elaborada por Pedro Diego Pérez Casanova en una pared de tres metros de ancho y cinco de alto, junto a la que está el acceso a la sede de la asociación.

El acto, además de numerosos vecinos y de la presidenta de las amas de casa, Maricarmen Martínez Meroño, ha contado con la presencia de los concejales Álvaro Valdés del PP y Toñi Pérez y Enrique Pérez Abellán de MC; del presidente de la Junta Municipal, Antonio Pérez; de su homónimo de la Asociación de Vecinos, Domingo Inglés; y del párroco de la localidad, Daniel Díaz, que ha llevado a cabo la bendición de la obra en el tramo final del acto.

El artista palmesano, en su alocución, agradeció la invitación que le efectuó la presidenta de las amas de casa cuando le requirió para ejecutar este proyecto, así como a la asociación de vecinos, que promovió la idea, y al ayuntamiento, por su apoyo económico para que fuese posible desde este 9 de junio contemplare a una mujer con gesto amable, que llama e invita a entrar en el local.

Alrededor de ella, Pérez Casanova ha plasmado a mujeres en los distintos talleres y activiades que tienen cita en dicha asociacion, como talleres de pintura, lectura y escritura, pilates, concurso de cocina y teatro. Dos mariposas se insertan también en la composición como metáfora de libertad, de ese ser preciado que aporta tranquilidad, embellece, agrada y vuela libre. El estilo es una suerte de realismo y fantasía, en algunas zonas bien definido y en otras, más sugerido, que mostrado, evanescente, con cierta atmósfera, con un punto onírico y un cromatismo con dominante de rojos y tonos cálidos, que ponen una nota vibrante y colorida.

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La inauguración fue enriquecida y animada por un grupo de batucada, que supo contagiar su ritmo y deleitar a los asistentes. Está dirigido por Abraham de María Pérez, quien ha impartido un taller durante en los fines de semana en el pueblo. El grupo ha tenido su estreno, pues ha sido su primera actuación pública, prometiendo continuidad, además de consolidarse como otra asociacion cultural del palmesano pueblo. Posteriormente se sirvió un aperitivo en dicho local.