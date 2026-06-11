Cartagena saca de nuevo a licitación el bar de El Moliente y retrasa la apertura de las piscinas de Los Canales

La Junta de Gobierno Local de Cartagena ha aprobado en su reunión de este jueves, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, una nueva licitación para la concesión demanial de la explotación de la cafetería-bar situada en la zona alta del Parque Arqueológico del Cerro del Molinete, con un canon mínimo anual de 5.206 euros y una reducción escalonada de hasta el 75% durante los seis primeros años para incentivar la inversión inicial y la dinamización del espacio.

El acuerdo permitirá sacar de nuevo a concurso este local, a cuya primera licitación se presentó una única oferta que finalmente desistió, según han informado desde el Consistorio.

La concesión tendrá una duración de diez años, prorrogables hasta un máximo de quince, y abarcará tanto el interior del local (de unos 70 metros cuadrados construidos) como dos zonas de terraza (una de 40 metros cuadrados y otra de 170).

El canon mínimo se ha fijado en el 6% del valor del bien (86.770 euros), si bien el pliego contempla una bonificación del 75% durante los dos primeros años, del 50% durante el tercero y cuarto, y del 25% durante el quinto y sexto. A partir del octavo año, el adjudicatario deberá abonar el importe íntegro de su oferta actualizado.

El concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, ha destacado que "el Molinete debe ser un espacio vivo donde los cartageneros y visitantes puedan disfrutar de la historia mientras toman un café, pasean por sus miradores o participan en actividades de dinamización, porque el patrimonio también es un espacio de convivencia y de desarrollo económico local".

El futuro adjudicatario deberá asumir las obras de adecuación interior del local, sin alterar la fachada ni los elementos exteriores, y podrá optar entre instalar una cocina fría o un sistema de extracción con filtro electrostático de alta eficacia, una mejora que será valorada en la licitación. También estará obligado a mantener los aseos en condiciones de uso público gratuito, a cambio de la exención del pago del suministro de agua.

Esta licitación se enmarca en una estrategia de puesta en valor del Molinete y su entorno que ya ha incluido la reciente mejora del alumbrado público con tecnología LED y la ampliación de la iluminación en zonas de paso y encuentro, lo que ha incrementado la seguridad y la percepción nocturna del parque.

Además, el equipo de gobierno trabaja en la futura ordenación del Monte Sacro y en proyectos de dinamización de la calle San Fernando, con el objetivo de crear un nuevo corredor de vida urbana en el centro histórico.

Retraso en la apertura de las piscinas de Tentegorra

La Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del retraso en la apertura de las piscinas del Parque de Rafael de la Cerda de Tentegorra, a la espera de que por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) se proceda a la formalización de la cesión de dichas instalaciones al Ayuntamiento.

Por parte del consistorio se tenía todo previsto para su apertura el próximo lunes, 15 de junio. Incluso la Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana un convenio específico con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para que 36 estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte realicen prácticas extracurriculares en estas instalaciones deportivas colaborando con los técnicos y empleados municipales, pero la falta de la firma de la cesión impide al Ayuntamiento hacerse cargo de su gestión y su apertura al público por el momento, según han explicado.

Convenio con la Fundación 'La Caixa'

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha aprobado, entre otros asuntos un convenio de colaboración con la Fundación 'la Caixa' para el desarrollo de la Escuela Abierta de Verano del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en los barrios de Casco Histórico y Sector Estación. La Fundación aportará hasta 10.000 euros para reforzar el proceso comunitario intercultural.

En esta convocatoria se ampliará el número de plazas y la edad de los participantes, hasta los 16 años. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.