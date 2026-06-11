Cartagena despliega un plan de climatización en 45 colegios para reducir el calor en las aulas hasta 2031

Un total de 45 colegios de Cartagena se beneficiarán de un nuevo Plan Municipal de Climatización que combinará actuaciones estructurales y medidas de aplicación inmediata para reducir el calor en las aulas desde este mismo verano y hasta 2031, según ha anunciado hoy la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La regidora ha avanzado esta iniciativa durante una visita al CEIP Vicente Medina de Los Dolores junto al consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes; y la directora del centro, María Jesús Martín Poveda. Y ha explicado que el Ayuntamiento presentará el plan en las próximas semanas tras mantener reuniones con las direcciones de los centros educativos y con la Federación de Padres y Madres de Alumnos. El programa combinará actuaciones estructurales coordinadas con la Comunidad Autónoma con medidas de aplicación inmediata que permitirán mejorar el confort térmico de los alumnos desde este mismo verano.

Entre las intervenciones previstas figuran la instalación de zonas de sombra y toldos, la plantación de arbolado, la mejora de fachadas y ventanas y otras actuaciones de acondicionamiento que contribuirán a reducir la temperatura en las aulas sin necesidad de grandes obras. Las actuaciones se diseñarán de forma individualizada en función de las características constructivas, la antigüedad y la capacidad eléctrica de cada colegio.

"Vamos a actuar con soluciones realistas, eficaces y adaptadas a cada centro para mejorar las condiciones de los alumnos y profesores", ha señalado la alcaldesa.

Durante la visita, Arroyo también ha destacado el avance del Plan de Retirada de Fibrocemento que desarrollan conjuntamente el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Con las obras que comenzarán este verano en el CEIP Vicente Medina, Cartagena alcanzará el 80 por ciento de ejecución de este programa, con 23 de los 32 colegios previstos que ya han eliminado este material o iniciarán las obras de forma inminente.

Más de 800.000 euros para el Ceip Vicente Medina

Por su parte, el consejero de Educación y Formación Profesional ha anunciado una inversión superior a los 800.000 euros en el CEIP Vicente Medina para mejorar su eficiencia energética y sostenibilidad bioclimática.

El proyecto contempla la sustitución de la cubierta de fibrocemento, la instalación de placas solares fotovoltaicas, la renovación de la carpintería exterior, mejoras en el aislamiento de las ventanas y actuaciones sobre la envolvente del edificio. Estas medidas permitirán reducir el consumo energético en torno a un 30 por ciento y rebajar la temperatura interior una media de ocho grados.

Marín ha enmarcado esta actuación dentro del plan regional que destinará este verano más de seis millones de euros a la sustitución de once cubiertas en centros educativos de la Región. Entre ellas se encuentra también el CEIP San Francisco Javier de Los Barreros, que recibirá una inversión superior a los 400.000 euros.

120.000 euros municipales en el centro

Además de las actuaciones autonómicas, el Ayuntamiento de Cartagena invertirá este año 120.000 euros en mejoras y mantenimiento del CEIP Vicente Medina.

De esta cantidad, ya se han ejecutado 81.000 euros destinados a la reforma de aseos, renovación de mobiliario y reposición de arbolado. Una vez concluyan las obras de la cubierta, el Consistorio acometerá la remodelación integral de la pista deportiva exterior con una inversión adicional de 40.000 euros.

La directora del centro, María Jesús Martín Poveda, ha agradecido las inversiones previstas y ha destacado que la retirada del fibrocemento, las mejoras de accesibilidad, las medidas de climatización y la renovación de las instalaciones supondrán una transformación integral del colegio de cara al próximo curso escolar.