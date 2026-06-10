Las escorrentías de Los Mateos pudieron arrastrar casi 284 kilos de sólidos a la Rambla del Hondón

La Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena denuncia que las lluvias registradas desde el 16 de enero de 2026 en la parcela municipal de Los Mateos habrían generado unos 652,67 metros cúbicos de agua de lluvia, equivalentes a 652.675 litros, sobre una zona municipal afectada por suelos contaminados y residuos peligrosos.

Según sus cálculos, aplicando un escenario técnico de exportación del 50%, se habrían producido unos 326,34 metros cúbicos de escorrentías, aguas de contacto y lixiviados contaminados, con posible salida hacia la red de drenaje exterior, la Rambla del Hondón y, aguas abajo, hacia el medio litoral.

La Plataforma estima que pudieron movilizarse 283,91 kilos de sólidos en suspensión, tomando como referencia una muestra oficial de escorrentía de la Confederación Hidrográfica del Segura, que arrojó 870 mg/L de sólidos en suspensión.

La muestra oficial refleja una carga contaminante elevada, con cadmio disuelto de 6,2 µg/L, plomo disuelto de 20,0 µg/L, arsénico disuelto de 12,4 µg/L, cobre disuelto de 20,5 µg/L, nitratos de 37,4 mg/L y una DQO de 194 mg/L O₂.

El cadmio detectado supera en 24,8 veces la norma de calidad ambiental media anual y en 4,13 veces la concentración máxima admisible. En el caso del plomo, la muestra supera en 16,7 veces la media anual y en 1,43 veces la concentración máxima admisible.

La Plataforma sostiene que estos datos son conservadores, porque no incluyen los metales pesados que podrían ir adheridos a los sólidos, lodos o sedimentos arrastrados por las escorrentías.

La Plataforma denuncia que las obras en la parcela municipal contaminada no habrían aplicado de forma efectiva las medidas de control previstas en la documentación técnica y contractual, pese a estar contempladas y presupuestadas. Entre ellas figuran el control de lixiviados, los sistemas de drenaje y recogida, la creación de acopios impermeabilizados, cordones perimetrales, la cubrición de materiales contaminados, el riego contra el polvo, el control analítico, la supervisión ambiental y el seguimiento topográfico. Según la entidad, estas actuaciones contaban con una dotación de al menos 58.327,14 euros en el Presupuesto de Ejecución Material, una cantidad destinada precisamente a evitar la dispersión de contaminantes durante los trabajos.

La Plataforma también alerta de la emisión de polvo contaminado procedente de residuos peligrosos y suelos contaminados, con posible presencia de arsénico, cadmio, plomo, mercurio, antimonio y fibras de amianto/crisotilo. Según la denuncia, ese polvo estaría llegando a viviendas próximas, patios, terrazas, viales y espacios públicos.

La Plataforma pide responsabilidades al Ayuntamiento de Cartagena, a los responsables técnicos de la obra, a la Dirección Facultativa, a la empresa contratista, a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia y al Seprona.

Además, solicita que se investigue el volumen real de escorrentías, la carga total de metales, la dispersión de polvo contaminado, la posible presencia de amianto y la afección a viviendas, a la Rambla del Hondón, al dominio público hidráulico y al medio litoral.

La Plataforma exige también la paralización de las operaciones que generen polvo y lixiviados hasta que se acrediten medidas correctoras efectivas, como acopios impermeabilizados, recogida y tratamiento de lixiviados, cubrición de materiales, riego, nebulización, lavaruedas, control meteorológico y supervisión ambiental independiente.

El Ayuntamiento, por su parte, comenzó la pasada semana la retirada diferenciada de los materiales con fibrocemento localizados entre los escombros. Estos residuos requieren un procedimiento específico de manipulación, transporte y gestión, separado del resto de materiales acumulados en la parcela.