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Cortes de caminos en Calblanque por obras

Se producen por la mañana del 10 al 13 de junio

Pasarela en el Parque Regional de Calblanque

Pasarela en el Parque Regional de Calblanque / CARM

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La Opinión

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Cortes de caminos en Calblanque por obras. Desde el miércoles 10, hasta el viernes 12, la empresa seguirá trabajando en el sector este, por lo que el acceso en vehículos a motor al área de playas de Calblanque, Arturo y Magre estará restringido hasta las 15 horas durante estos tres días. A partir de las 15 horas se permitirá el acceso hasta la hora de cierre nocturno habitual, las 20,30h.

El fin de semana (13 y 14 de junio) no habrá cierres en caminos por obras. Si bien, previsiblemente, el lunes 15 y martes 16, se seguirá trabajando en el sector este.

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