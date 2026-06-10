Cortes de caminos en Calblanque por obras
Se producen por la mañana del 10 al 13 de junio
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Cortes de caminos en Calblanque por obras. Desde el miércoles 10, hasta el viernes 12, la empresa seguirá trabajando en el sector este, por lo que el acceso en vehículos a motor al área de playas de Calblanque, Arturo y Magre estará restringido hasta las 15 horas durante estos tres días. A partir de las 15 horas se permitirá el acceso hasta la hora de cierre nocturno habitual, las 20,30h.
El fin de semana (13 y 14 de junio) no habrá cierres en caminos por obras. Si bien, previsiblemente, el lunes 15 y martes 16, se seguirá trabajando en el sector este.
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