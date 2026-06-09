Normativa
Las alegaciones a la nueva Ordenanza de Quioscos de Cartagena siguen en el cajón seis meses después
De los más de 50 quioscos que hay en Cartagena, 37 permanecen cerrados y solo 18 aguantan abiertos
El Grupo Municipal Socialista denuncia que seis meses después de que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobara inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de quioscos en bienes de dominio público y en lugares contiguos a la vía pública aún no se han resuelto las alegaciones que se presentaron a la misma.
"Este documento se hizo de espaldas a los adjudicatarios, sin consultarlos y ahora su tramitación se está eternizando generando una gran inseguridad jurídica a quienes son los titulares de estos quioscos", destacó el portavoz del PSOE, Manolo Torres.
De los más de 50 quioscos que existen en Cartagena, 37 permanecen cerrados y solo 18 aguantan abiertos con dificultades, "lo que demuestra que el modelo está absolutamente obsoleto".
"La nueva normativa debería dar respuesta a esta situación y ser un revulsivo, pero los concesionarios consideran que es todo lo contrario, que incluye cláusulas que van a hundir a quienes todavía mantienen la concesión e impedir que nuevos emprendedores se atrevan a instalar allí sus negocios", señaló Torres.
Por este motivo, los concesionarios "han presentado una batería de propuestas para que la normativa se adapte a las necesidades reales del sector que deberían haber tenido ya respuesta por parte del Gobierno municipal".
Sin embargo, desde el PSOE consideran que "la paralización del Gobierno de Arroyo está afectando especialmente al sector comercial del municipio, demostrando una vez más que el Partido Popular está más preocupado por sus problemas internos y por la imagen que por la gestión real del municipio".
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