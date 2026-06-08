MC convoca un Pleno extraordinario para exigir un plan urgente contra el calor extremo en los colegios de Cartagena

El portavoz y líder de MC, Jesús Giménez Gallo, registró este lunes formalmente la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario con el objetivo de exigir un plan de choque inmediato contra "las deficientes condiciones térmicas que sufren los colegios públicos del municipio".

Respaldado por el artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, al contar con la firma de la cuarta parte de los concejales de la corporación, Giménez Gallo decidió dar un paso al frente y plantar cara a lo que califica como "una dejación de funciones intolerable que afecta directamente a la salud de los menores".

"No podemos seguir tolerando parches ni promesas vacías", resaltó con contundencia el líder de MC.

"Estamos exigiendo de forma directa al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y a la Consejería de Educación que ejecuten con carácter urgente un plan integral de climatización en todos los centros educativos públicos de Cartagena", explicó el portavoz municipal.

La iniciativa liderada por Giménez Gallo busca obligar a la Comunidad Autónoma a consignar los recursos económicos necesarios para instalar sistemas eficientes, adecuar las redes eléctricas y crear zonas de sombra en los patios comunes.

Para evidenciar la gravedad del asunto, el portavoz de MC ha incluido una llamativa propuesta: que la sesión del Pleno extraordinario se celebre íntegramente sin encender los sistemas de climatización o refrigeración artificial en el salón de plenos.

"Queremos que los miembros de la Corporación, y especialmente el Gobierno local, conozcan directamente y en sus propias carnes las condiciones que soportan alumnos, docentes y trabajadores durante los periodos de mayor calor", ha aseverado Giménez Gallo, criticando: "Menos discursos de despacho y más empatía real con la comunidad educativa".

El líder de MC también hizo especial hincapié en la necesidad de que el reparto de fondos autonómicos sea transparente.

"Exigimos que las inversiones en materia de confort térmico educativo se distribuyan conforme a criterios objetivos de necesidad. Ya está bien de discriminar a Cartagena; exigimos un trato equitativo", argumentó.

Finalmente, Giménez Gallo reafirmó el compromiso incondicional de su grupo municipal con las familias y los profesionales del sector.

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"Manifestamos nuestro apoyo absoluto a las reivindicaciones de las AMPAS, docentes y organizaciones que reclaman condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje. La climatización no es un lujo, es una medida vinculada a la protección efectiva de los derechos de la infancia, la salud pública y la calidad educativa", concluyó, confirmando que el acuerdo determinado por el Pleno definitivo será trasladado de inmediato al presidente de la Comunidad Autónoma y al Consejero de Educación.