La Comunidad expropia más de 600 metros para la rotonda de El Leñador en Cartagena

La Comunidad Autónoma ha dado un nuevo paso para la construcción de una glorieta en la carretera RM-F36, a la altura del punto kilométrico 7+250, en el término municipal de Cartagena. La actuación se localiza en la intersección con un camino de servicio de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, en el paraje conocido como cruce de El Leñador.

La Dirección General de Carreteras ha sometido a información pública la relación de bienes y derechos afectados por este proyecto, un trámite necesario para iniciar el expediente expropiatorio de los terrenos incluidos en la actuación, y ha publicado la información correspondiente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cartagena.

El expediente afecta a tres fincas, con una superficie total de 683 metros cuadrados. Dos de ellas pertenecen a la empresa Ricardo Fuentes e Hijos, S.A., con 132 metros cuadrados de suelo pavimentado asfáltico y 495 metros cuadrados de olivar de regadío. La tercera parcela afectada figura a nombre de otra propietaria y comprende 56 metros cuadrados de suelo pavimentado de hormigón.

Desde el anuncio publicado recuerdan que «todas las afecciones recogidas en el documento tienen carácter de expropiación». La relación de titulares y los planos parcelarios pueden consultarse en las oficinas de la Dirección General de Carreteras, en la plaza Santoña de Murcia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cartagena.

«Los propietarios afectados y cualquier interesado disponen de un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente a la última publicación oficial del anuncio», proisgue el anuncio, que detalla que las alegaciones deberán dirigirse por escrito a la Dirección General de Carreteras.

La Comunidad Autónoma ya ha sacado a licitación la construcción de la glorieta con un presupuesto de 408.592 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Para la Consejería de Infraestructuras, «esta carretera constituye un eje clave de comunicación entre Cartagena y Torre Pacheco y soporta una intensidad media diaria superior a los 7.100 vehículos, lo que representa más de 2,6 millones de desplazamientos al año, con presencia de tráfico pesado vinculado a la actividad agrícola y ganadera».

La intersección actual, también de tipo en cruz, «presenta una elevada complejidad por el volumen de tráfico y los numerosos movimientos de giro, especialmente a la izquierda, en un tramo donde los vehículos alcanzan velocidades elevadas», dicen desde la Consejería, por lo que esta nueva glorieta «permitirá eliminar este punto de alta siniestralidad, mejorar la regulación del tráfico y facilitar los accesos a las fincas e instalaciones del entorno.