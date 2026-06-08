Comienza la campaña de protección para la tortuga boba en Cartagena

La campaña veraniega de protección de la tortuga boba ha iniciado. Este fin de semana los voluntarios del programa Territorio Tortuga estuvieron en una jornada de convivencia dedicada a la formación para proteger a la Caretta caretta -nombre científico de la tortuga boba-.

El Ayuntamiento de Cartagena indicó en una nota de prensa que el objetivo de la jornada era explicar los protocolos de actuación ante la presencia de rastros o nidos de esta especie que habita el litoral de la Región de Murcia.

En caso de avistamiento no se debe pisar ni tocar la zona, no iluminar con linternas, avisar a los servicios de emergencias e indicar la ubicación exacta

De cara a su protección, el Ejecutivo municipal considera que la colaboración ciudadana "es esencial" par garantizar la supervivencia de las crías.

Las principales instrucciones que dan son las siguientes: no tocar ni pisar la zona, no iluminar con móviles, linternas o cualquier otro dispositivo electrónico, avisar inmediatamente a los servicios de emergencias 112 e indicar la ubicación de estos animales.

La concejal del Área de Comercio, Hostelería, Sanidad y Consumo, María Belén Romero Carretero, considera "muy importante" la colaboración entre los distintos municipios para proteger a estos animales en su temporada de anidación. Romero hizo esta aclaración en referencia a los representantes del Ayuntamiento de San Javier que se encontraban presentes en esta iniciativa.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FACVAC), Tomás Sánchez, también apoyó el proyecto y quiso destacar el peso de las asociaciones vecinales para difundir información y alertar en caso de avistamientos.

Los voluntarios de 'Territorio Tortuga' sostienen carteles y bolsas de la iniciativa. / Ayto. Cartagena

Tortuga boba

Cada verano en la Región de Murcia esta especie de tortuga se desarrollan en los enclaves costeros del territorio al sureste de la península. A finales del pasado mes de mayo se liberó a la primera tortuga atendida este año en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle; una hembra adulta de entre 30 y 40 años, 46 kilos de peso, 78 centímetros de longitud y 67 de ancho y que fue localizada el 19 de mayo en la almadraba de La Azohía.

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Esta redacción recogió en informaciones pasadas que desde el año 2010, en la Región de Murcia se han liberado 56 ejemplares de El Valle. En esta línea, desde el inicio del programa 'Territorio Tortuga', se han atendido a 42, todos ellos fueron, posteriormente, devueltos al mar. Al respecto de los nacimientos, se han liberado un total de 263 tortugas.