Charris firmará el cartel de la Semana Santa de Cartagena 2027

La Semana Santa de Cartagena contará por primera vez con un 'cartel de autor' firmado por Ángel Mateo Charris. La alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció este lunes la elección del pintor cartagenero para abrir una nueva línea de creación artística vinculada a la Semana Grande después de que la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento hayan decidido que cada cartel sea obra de un creador de prestigio.

Arroyo destacó que Charris “es probablemente el artista más completo de Cartagena, un enorme pintor, gran escritor, creador de mundos y siempre muy generoso con Cartagena y sus paisanos”.

La primera edil subrayó que la elección del autor responde tanto a su trayectoria como a su vinculación personal y artística con la ciudad. “Era difícil encontrar un nombre mejor para empezar esta nueva época en el cartelismo de nuestra Semana Santa. Con artistas como él, los carteles serán obras de arte y piezas para el coleccionismo”, aseguró.

Ángel Mateo Charris, nacido en Cartagena en 1962, es uno de los nombres de referencia de la pintura figurativa contemporánea en la Región de Murcia. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia, su obra ha construido un universo propio en el que conviven la pintura, la literatura, el cine, el cómic, el arte pop y la historia del arte.

La alcaldesa recordó además su experiencia como cartelista, ya que Charris ha firmado carteles de citas culturales y festivas de Cartagena, entre ellos el de La Mar de Músicas de 2023, el de las Fiestas de Carthagineses y Romanos de 2017 y el del 54 Festival Internacional de Cine de Cartagena.

El anuncio llega en la misma semana en la que el Gobierno regional ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro de la Región a Ángel Mateo Charris. La distinción se entregará este martes, 9 de junio, en La Unión, durante el acto institucional del Día de la Región.

Para Arroyo, la designación de Charris “une dos formas muy cartageneras de mirar la ciudad: la de una Semana Santa con siglos de historia y la de un artista que ha sabido llevar Cartagena a un lenguaje universal”.

Noticias relacionadas

Arroyo señaló que este primer cartel de autor nace con vocación de continuidad y permitirá incorporar cada año nuevas lecturas artísticas a una celebración declarada de Interés Turístico Internacional.