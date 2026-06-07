El Ramón Alonso Luzzy de Cartagena se abre a las creaciones artísticas

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy abre sus puertas a los alumnos de la Universidad Popular de Cartagena, que por medio de sus trabajos de final de curso regalan a todos los ciudadanos una exposición gratuita y multidisciplinar en la que la cultura es la protagonista.

Desde su inauguración el pasado jueves hasta el lunes 29 de junio, personas de todas las edades pueden disfrutar, de lunes a sábados, de una muestra de los trabajos realizados por 508 alumnos y alumnas en áreas de Tradición y Cultura Popular, Artes Plásticas, Artesanías y Nuevas Tecnologías.

Estos trabajos proceden de disciplinas diversas entre ellas ensamblaje y collage, restauración de muebles, bolillo, esparto, patchwork y creación textil, fotografía de paisaje, pintura, grabado calcográfico, caligrafía, ilustración, escultura, cerámica, artesanía y costura creativa. A través de estas propuestas, los visitantes podrán acercarse tanto a técnicas tradicionales vinculadas al patrimonio artesanal como a lenguajes contemporáneos de expresión artística.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena señalan que la exposición constituye una muestra representativa del trabajo que se desarrolla en los talleres de la Universidad Popular, un espacio de formación y participación cultural que cada año reúne a centenares de personas interesadas en el aprendizaje artístico, el desarrollo creativo y la transmisión de conocimientos ligados a las artes y los oficios.

Asimismo, añaden que las piezas expuestas evidencian la variedad de estilos, materiales y procesos creativos abordados por el alumnado, desde trabajos textiles y artesanales hasta propuestas escultóricas, pictóricas, fotográficas y de experimentación plástica. El resultado es un recorrido plural que pone en valor el talento de los participantes y el papel de la cultura como herramienta de encuentro y aprendizaje.