Envian una carta al papa para que se implique en la reconstruccion de la catedral de Cartagena

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha remitido una carta al papa León XIV en la que solicita la implicación de la Santa Sede en la reconstrucción de la Catedral de Cartagena y la protección del entorno del Santuario de la Fuensanta.

La agrupación, en el comunicado, recuerda que la Catedral permanece en estado ruinoso desde los graves daños sufridos durante la Guerra Civil Española y considera que debe ser tratada como un bien excepcional por su condición histórica de sede catedralicia, por su extraordinario valor arqueológico y monumental y por su importancia para la memoria religiosa de España.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha señalado que “la Catedral de Cartagena constituye una de las grandes asignaturas pendientes del patrimonio religioso español. No entiende que la sede catedralicia histórica "de una de las diócesis más antiguas de España continúe en ruinas ochenta años después de su destrucción".

Pacheco considera que ha llegado el momento de "avanzar a hacia su recuperación definitiva".

En relación con la Fuensanta, Huermur expone su preocupación por los desarrollos urbanísticos e inmobiliarios previstos en las inmediaciones del santuario, concretamente el Plan parcial sector ZB-Az1-2 en Santo Ángel y Algezares, al considerar que afectan de forma irreversible al paisaje histórico, natural, cultural y espiritual que rodea a uno de los principales centros de devoción mariana del sureste español.

La asociación recuerda que el Santuario de la Fuensanta constituye desde hace siglos un lugar de peregrinación, oración y encuentro para miles de fieles, además de uno de los símbolos religiosos más representativos de la ciudad de Murcia y de toda la diócesis.

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Por ello, solicita que cualquier actuación futura en su entorno sea plenamente compatible con la conservación de los valores patrimoniales, ambientales y espirituales asociados a este enclave.