Las cuatro caras de la moción de censura en Cartagena

En estos 15 días se ha vivido el mayor terremoto político de la democracia en Cartagena, con concejales cambiando de bando y un enfrentamiento público entre los miembros del Gobierno y los firmantes de un texto que llegaron a pedir que cesaran las amenazas en varios momentos. Este martes cuatro fueron los protagonistas de la sesión que puso fin a dos semanas nunca antes vividas en el municipio: Jáudenes, el portavoz popular protagonizó un agrio enfrentamiento con su compañero de la mesa de edad; Torres, el portavoz del PSOE, defendió la necesidad de la moción y cuestionó los cambios de bando. Mientras, López Pretel, el portavoz de Vox sacrificado por Arroyo, apareció para salvarla cuando más lo necesitaba, mientras que Pérez Abellán batalló durante más de dos horas para que se celebrara la votación.

Ignacio Jáudenes Murcia (PP): "Intentaban vejarme y desacreditarme"

El portavoz del Partido Popular, Ignacio Jáudenes, en su despacho en el edificio administrativo de San Miguel. / Loyola Pérez de Villegas

¿Cómo vivieron la presentación de la moción?

Con la tranquilidad del trabajo bien hecho que habíamos venido desarrollando hasta el momento y también sabiendo que se estaba cometiendo una injusticia y una traición contra Cartagena. Los partidos que firmaron el pacto querían que llegase la ‘rosa nostra’. Iban a congelar el municipio, a bloquear proyectos y, sobre todo, a polarizar . Ni la alcaldesa ni el PP lo íbamos a permitir.

¿Estaban convencidos de ser capaces de revertir la situación?

La alcaldesa tenía claro que confiaba en los concejales del gobierno, que debía mantener una conversación con todos y que explicar exactamente cuál era la realidad. Y teníamos la certeza de que, cuando se produjese esa conversación, el asunto se iba a encauzar y la moción iba a fracasar.

Ha recibido numerosas críticas por su tono beligerante estos días, ¿como lo ha vivido?

Lo que estábamos haciendo, y con un profundo convencimiento, era defender a Cartagena, retratar un pacto de perdedores que habían traicionado a su electorado y que no tenían más proyecto que llegar al poder sin pasar por las urnas y pactando en despachos oscuros.

¿Cómo vivió su enfrentamiento con Pérez Abellán?

El Pleno fue un esperpento. La oposición quería tapar su enorme fracaso levantando la voz y echando toneladas de estiércol. Y la pregunta que hay que hacerse es, si MC es capaz de cometer una ilegalidad en directo, de qué no serán capaces de hacer a la puerta cerrada. Y a sabiendas de que no se cumplía con lo establecido en la ley, MC decidió continuar adelante con el pleno en contra del criterio de la secretaria del pleno. Es un caso de prevaricación de libro.

¿Qué opinión le merece Giménez Gallo?

Es un fracasado político y el hazmerreír del municipio. Puede ser inhabilitado en cualquier momento por sus supuestos manejos irregulares dentro de su partido y no tiene la confianza ni de los cartageneros ni de sus compañeros. Si la moción hubiese prosperado, nunca Gallo habría llegado tan alto ni la Alcaldía de Cartagena habría caído tan bajo.

Manolo García Torres (PSOE): "Hay un bloque progresista que el PSOE aspira a liderar"

El portavoz del Partido Socialista en Cartagena Manolo Torres / LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ / LMU

¿Por qué presentaron la moción de censura?

Como se ha comprobado, era imprescindible. Teníamos, y seguimos teniendo, un gobierno en descomposición, en manifiesta minoría en el Pleno y que necesita comprar su mayoría votación a votación. Un gobierno que depende del chantaje al que le someten Vox y alguna que otra concejala.

¿Cómo ve las críticas por presentarla junto a dos tránsfugas de Vox?

Firmamos un acuerdo con otros dos partidos, MC y Sí Cartagena, con el objetivo de poner en marcha un Gobierno progresista y cartagenerista. Insisto, un proyecto de progreso para Cartagena, al que se adhirieron estos dos concejales. Firmamos una declaración de objetivos para el gobierno municipal de 15 puntos en los que quedaban muy claras nuestras líneas rojas en materias fundamentales como la solidaridad, la igualdad, la justicia social, la violencia de género y la lucha contra las discriminaciones a colectivos. Y fue firmado por todos.

¿Cree que la moción ha sido útil?

Sin ninguna duda. Y cada día lo tengo más claro. Esta moción ha servido para que cayeran muchas caretas. Muchos ciudadanos han podido ver la verdadera cara del Partido Popular. La postura de la alcaldesa y de los concejales del PP durante estas semanas ha sido lamentable. Sus amenazas y sus insultos han sido más propios del salvaje Oeste que de la España democrática del siglo XXI. Arroyo ha quedado retratada como una alcaldesa prepotente que, ante una herramienta democrática como es una moción de censura, se dedica a utilizar el gobierno para intentar mantenerse.

¿Cree que el PSOE ha salido beneficiado con esta moción?

No tomamos estas decisiones por salir beneficiados o no. Quien tenía que salir beneficiada era Cartagena. Lamentablemente no hemos conseguido echar al PP y Vox del gobierno. Además, es muy importante que Cartagena haya visualizado que hay una alternativa a PP y Vox. Esta ciudad no tiene por qué resignarse. Hay un bloque alternativo progresista y cartagenerista, que el PSOE aspira a liderar, capaz de poner a Cartagena donde se merece y a solo un concejal de ser mayoría.

Gonzalo López Pretel (Vox): "En 2027 pediremos garantías más altas al PP"

El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel. / Iván Urquízar

¿Qué balance hace de estos 15 días?

Nada sorprendente. He podido constatar todas las sospechas que he tenido durante estos tres años y la sociedad ha conocido también la dificultad de tratar con algunas personas dentro de un grupo. El PP ha pagado a tránsfugas con la expulsión del Gobierno de Vox que le ha dado estos años de estabilidad, presupuestos y un plan general. Van a tener ocasión de demostrar cómo gestionar esas personalidades ahora que los ha fichado el PP.

¿Ve la expulsión del Gobierno como una traición?

Como un incumplimiento flagrante del pacto. Me podía esperar que los dos nuevos fichajes del PP pidieran como exigencia para salirse de la moción la expulsión de Vox, pero lo peor que ha hecho el PP ha sido pagarlo.

¿Cuál va a ser su postura ahora?

Seremos la oposición más firme. Sin renunciar a recordar el buen trabajo que hemos hecho y cómo hemos cumplido el pacto sin salirnos de nuestra línea ideológica. Seremos parte de la oposición, que es donde el PP nos ha querido colocar.

¿Cómo condiciona de cara a 2027 la expulsión del Gobierno?

Si hoy tuviéramos que hacer un pacto, lo haríamos con los mismos argumentarios de Vox, introduciendo, por supuesto, la prioridad nacional y el sentido común, como estamos haciendo en otros sitios, con dos circunstancias añadidas que mejoran nuestra posición: la experiencia en el Gobierno y la experiencia de conocer hasta dónde puede llegar el PP en un momento que le interese a ellos particularmente. Por tanto, las exigencias argumentales serían las mismas, aunque los avales o las garantías que pediríamos serían más altos. Tampoco descartamos pactar con partidos como MC si pactamos nuestras políticas.

¿Con qué se queda de estos años en el Gobierno?

Estoy muy orgulloso de haber demostrado que Vox, aparte de principios firmes, tiene capacidad de gestión en el día a día. Hemos puesto las bases en este tiempo para un gobierno de Cartagena que será mayoritario de Vox.

Enrique Pérez Abellán (MC): «Intentaban vejarme y desacreditarme»

Enrique Pérez Abellán. / L. O.

¿Cómo vivió usted aquella sesión?

Después de más de treinta años participando en la vida pública de Cartagena nunca había vivido una situación parecida. Los juristas podrán seguir discutiendo durante mucho tiempo sobre las distintas interpretaciones posibles, pero lo que más me sorprendió fue la resistencia que encontré para que se celebrara una votación. Los concejales estamos aquí para representar a los cartageneros y me costó entender que hubiera tanto interés en impedir que el Pleno se pronunciara.

¿Se sintió presionado durante el desarrollo del Pleno?

Sí. Hubo momentos en los que tuve la sensación de que no querían dejarme hacer mi trabajo. Mi obligación como miembro de la Mesa de Edad era actuar conforme a mi criterio y conforme a lo que entendía que exigía el procedimiento. En determinados momentos percibí una presión evidente para que no fuera así. Hubo discusiones constantes, interrupciones y situaciones que no deberían producirse en un Pleno de estas características.

¿Llegó a sentirse personalmente afectado ?

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Sí. Y lo digo con sinceridad. Hubo momentos en los que tuve la sensación de que no solo intentaban presionarme para que no hiciera mi trabajo, sino también vejarme, desacreditarme e incluso humillarme personalmente. Y lo más triste es que esa actitud no terminó en el Pleno. Al día siguiente vimos cómo desde la organización juvenil del Partido Popular se difundían burlas y lo que ahora llaman memes sobre mi persona, por ser mayor o por no tener estudios de Derecho. Y, sinceramente, cuesta creer que ese tipo de comportamientos se produzcan al margen del clima político que se había generado durante aquellos días. Entre quienes participan o simpatizan con esa organización se encuentra precisamente el señor Jáudenes, por lo que resulta difícil no relacionar unas cosas con otras. Tengo 73 años. No soy jurista y nunca he pretendido serlo. Pero he dedicado toda una vida a trabajar por Cartagena, por sus barrios y por sus diputaciones. Y he aprendido una cosa que considero fundamental: respetar a los demás.