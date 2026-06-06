El Circo Romano volverá al Cartagonova 17 años después

El Circo Romano volverá este año al estadio municipal Cartagonova, tras 17 años desde su última edición. Se trata de un acto típico de las fiestas de Carthagineses y Romanos en el que se representa a gladiadores, caballos, bailarinas y personajes en el contexto de las fiestas.

Para todo esto se llevará a cabo una recuperación del Cartagonova, el estadio de fútbol donde juega el FC Cartagena. El objetivo, según indicó el Ejecutivo municipal en una nota de prensa, estos trabajos permitirán devolver el Circo Romano a "sus orígenes" y ampliar la capacidad del público.

Por otro lado, indicaron que esta respuesta se desarrolla tras una petición planteada por la Federación de Tropas y Legiones y el Senado Romano al Ayuntamiento.

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, ha anunciado que la organización del evento concretará más adelante las condiciones artísticas y técnicas del acto. Asimismo, señala que el Senado Romano y la Federación marcarán las normas de preparación del espectáculo.

Arroyo considera que este cambio facilitará que más cartageneros, visitantes de la Región y turistas puedan presenciar el espectáculo y ha aprovechado para recordar que las fiestas cuentan con "otros actos de referencia" como la batalla, las bodas o el oráculo.

Acuerdo

El presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo José Conesa, ha celebrado el "apoyo municipal" y ha señalado que esto supone una alegría para los festeros y para el conjunto de la fiesta. Conesa comenta que su objetivo era "recuperar la espectacularidad de este acto" y que tanto espectadores como participantes pudieran disfrutar de la fiesta.

Uno de los actos durante Carthagineses y Romanos. / Ayto. Cartagena

El presidente de la federación subraya que el Circo Romano es uno de los actos de mayor peso dentro del programa festero: "Es el acto más importante, después de la batalla".

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El acuerdo fue anunciado tras la reunión mantenida por Noelia Arroyo, con el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo José Conesa; los concejales de Deportes, José Martínez, y Festejos, Francisca Martínez Sotomayor, y el presidente y vicepresidente del Senado Romano, Fulgencio Garrido y Javier Isbert, respectivamente.