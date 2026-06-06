Los cazaminas ‘Turia’ y ‘Duero’ vigilan las infraestructuras submarinas en el mar de Alborán

Los cazaminas de la Armada ‘Turia’ y 'Duero’, un equipo operativo de buceo del Centro de Buceo de la Armada y un equipo de Vehículos Submarinos No Tripulados de la Fuerza de Medidas Contraminas se encuentran realizando una misión de vigilancia de infraestructuras submarinas en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión en el mar de Alborán.

A su salida a la mar, estas unidades atendieron a los medios de comunicación desplazados a la localidad de Málaga, mostrando las capacidades, equipos y adiestramiento con las que afrontan esta operación enfocada a la protección de infraestructuras que discurren por el lecho marino y que proporcionan servicios y energía a los ciudadanos españoles.

Tras la visita los buques comenzaron su patrulla por aguas del mar de Alborán. Las capacidades únicas de los cazaminas, de los vehículos autónomos y de los buceadores permiten la vigilancia marítima del ámbito subacuático y las infraestructuras esenciales.

De esta forma, las unidades de las Fuerzas Armadas españolas contribuyen a la seguridad integral de los ciudadanos españoles y aseguran el funcionamiento de los servicios asociados a estas instalaciones submarinas.

Esta operación está enmarcada en el ámbito de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) y bajo control operativo del comandante del Mando de Operaciones (MOPS), con las unidades integradas en el Mando Operativo Marítimo.

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El Mando Operativo Marítimo es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.