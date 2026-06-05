Los vecinos de Las 600 en Cartagena siguen esperando el arreglo de sus aceras

Los vecinos de Las 600 llevan meses reclamando mejoras en el barrio, en concreto inversiones relacionadas con el arreglo de las aceras, ya que algunas se encuentran en un evidente estado de deterioro, lo que se suma que esta semana ha sufrido una caída un residente de la zona mientras cruzaba por un paso de peatones que desemboca en una acera completamente destruida por las raíces de los árboles cercanos, que han crecido tanto hasta reventar el pavimento.

En febrero de este año el Pleno aprobó una moción del portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, instando al Gobierno local a instalar resaltos reductores de velocidad en la avenida Manuel Carmona, y calle Alcalde Cazorla Rico (entorno escuela infantil y zona deportiva); reponer y reparar las farolas rotas o en mal estado en toda la barriada para garantizar una iluminación adecuada y seguridad ciudadana; eliminar los árboles del solar cuyas raíces están levantando aceras y dañando el interior de las viviendas y reparar las aceras afectadas; intensificar el mantenimiento de jardinería en todo el barrio; e instalar elementos biosaludables para mayores y ampliar los juegos infantiles en el parque.

Asimismo, en el texto se pedía realizar una remodelación integral de la Plaza Santa Rita que incluya pavimentos, mobiliario urbano y zonas estanciales; y ejecutar las obras necesarias para la reparación de las humedades que afectan al local social de la barriada, así como la ejecución de trabajos de pintura y mantenimiento exterior del edificio.

Además, durante su exposición Torralba señaló como "especialmente preocupante la situación que padecen los residentes de la calle Santa Mónica", donde las viviendas de esta calle sufren un grave problema derivado de las raíces de los árboles existentes en un solar anexo, ya que estas raíces han crecido de manera descontrolada hasta el punto de levantar por completo las aceras.

Esta situación ha provocado que sea casi impracticable el tránsito peatonal no solo para personas con movilidad reducida, sino para cualquier viandante, además de penetrar en el interior de las viviendas, causando verdaderos destrozos en los suelos y estructuras, levantando pavimentos y generando riesgos estructurales, situación a la que los propios propietarios han tenido que hacer frente.

Meses después de esta inictiva, las aceras continúan en el mismo estado que describrió Torralba, con baldosas rotas y levantadas, y este mismo miércoles un residente de la zona sufrió una caída en la calle Santa Mónica cuando cruzaba el paso de peatones.

Hasta el lugar del accidente se desplazó la Policía Local, que dejó constancia de su sucedido, mientras que el hombre sufrió heridas en las manos y en una pierna, aunque reusó desplazarse a un centro hospitalario, tal y como le recomendaron los agentes municipales.

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Desde Sí Cartagena solicitan el arreglo urgente de la zona, y que en caso de no ejecutarse inmediatamente que se precinte la acera para evitar que esta situación se vuelva a repetir. "No podemos decir que los barrios y los pueblos están bien", apunta Torralba, quien recordó que "este problema ya se produjo en la anterior legislatura, cuando se retiraron árboles en otra calle para resolver una situación similar".