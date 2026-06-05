La planta de Enagás en Cartagena, estratégica para la seguridad de suministro energético y la lucha contra el cambio climático

En 2025, la planta de regasificación de Cartagena recibió 35 buques que descargaron GNL (gas natural licuado) proveniente de ocho países diferentes. El gas recibido se repartió entre la red de transporte del Sistema Gasista español para destinarlo al consumo nacional, así como para la recarga de buques —que son reenviados a cualquier parte del mundo— o el suministro de GNL como combustible marítimo.

En total, se realizaron 61 operaciones de carga de buques, y 56 de ellas fueron de un segmento conocido como small scale (operaciones de pequeña escala destinadas a abastecer buques o industrias fuera de la red de distribución).

El papel del GNL en la descarbonización

En comparación con los combustibles marítimos tradicionales, el GNL elimina prácticamente todas las emisiones de óxido de azufre, reduce entre el 80 y el 90% las de óxido nitroso (NOx), y entre el 20 y el 30% las de CO2. En términos concretos, entre 2022 y 2025 se evitaron en España más de 827.000 toneladas de CO2 gracias al uso de GNL como combustible marítimo y solo en nuestro país, permitirá en 2030 una reducción de emisiones equivalente a sustituir más de un millón de vehículos de combustión por coches eléctricos.

A nivel europeo, el objetivo es que el continente sea neutro en carbono para 2050. En ese sentido, el Reglamento FuelEU Maritime establece una reducción progresiva de la intensidad de emisiones de los combustibles utilizados por los buques de hasta un 80% en 2050.

Enagás ―a través de su filial Scale Green Energy― se consolida como referencia en bunkering de GNL y bioGNL del sur de Europa y un actor clave en la descarbonización. La compañía cuenta con tres buques de suministro: Alisios LNG, Levante LNG y Haugesund Knutsen y uno más en construcción, el Mistral LNG.

De esta forma, el GNL se posiciona como un combustible alternativo para liderar la transición energética, al contar con la flota disponible y la infraestructura necesaria que aportan plantas de regasificación como la de Cartagena, que también está adaptada para suministrar bioGNL para bunkering.