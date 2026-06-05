Del folk más tradicional a la Fiesta de la Patata: estos son los planes de este fin de semana en Cartagena

Cartagena vuelve a convertirse en el refugio cultural de la Región durante este fin de semana, aunque hay un claro protagonista, el festival Cartagena Folk, la cita anual de cualquiera que guste de la tradición, la cultura popular y la música folk. Y para quien no guste pero sienta curiosidad, también, pues se trata de un evento gratuito que se celebrará en el Parque de la Rambla, junto al Estadio Cartagonova, desde este viernes hasta el domingo, 7 de junio.

El festival del Folk comparte red cultural con otros eventos que se celebrarán de manera paralela en la ciudad portuaria. Tras cuatro años de silencio, regresa el festival Ventepijo, donde la cultura envolverá de nuevo las diputaciones y barrios de la ciudad el sábado. El recinto Paco Saura de Pozo Estrecho es el lugar elegido para disfrutar, a partir de las 12.00 del mediodía, de las actuaciones de Calare, Adiós Noviembre o The Sonders. Más de 12 horas de música -y gastronomía murciana- en vivo y en directo para todos los públicos.

La Fiesta de la Patata en La Puebla es otro de los eventos que se podrán disfrutar durante este fin de semana, desde jueves hasta el domingo 7 de junio . Cartagena se convierte así en un festival de festivales durante todo el verano, con una apretada agenda cultural que se puede consultar en esta guía, elaborada por Cultura del Ayuntamiento, o en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es.

Viernes, 5 de junio

Festival Cartagena Folk, del 5 al 7 de junio, en el Parque de la Rambla. Conciertos, mercado artesanal y talleres gratuitos para toda la familia. Más en www.cultura.cartagena.es

Cartagena Folk, la número XVI. 5 de junio en el Parque de la Rambla, junto al Estadio Cartagonova. Entrada gratuita. Un fin de semana lleno de música.

Un fin de semana lleno de música. 20:30 horas. Concierto de Pájaro Guía.

Concierto de 21:20 hora s Actuación de Celtícue, y después será el turno con el grupo emergente con mayor proyección dentro de la nueva escena folk gallega, De Ninghures .

s Actuación de y después será el turno con el grupo emergente con mayor proyección dentro de la nueva escena folk gallega, . 22:45 horas. Sedo Dj cerrará las actuaciones

Jornada de puertas abiertas en la Asamblea Regional. Estas jornadas están dirigidas a asociaciones, colectivos, entidades sociales y a grupos familiares, o de amistad, que tengan interés en conocer la Asamblea Regional de Murcia, la singularidad del edificio, su historia y el funcionamiento del parlamento autonómico. Hay varios turnos. Actividad gratuita, previa inscripción en el siguiente formulario.

Seminario de construcción industrializada y materiales sostenibles. Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas en el salón de Actos del Museo del Teatro Romano. Esta acción formativa sigue la línea del objetivo de fomentar la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad empresarial en el municipio. Entrada libre, hasta completar aforo.

Cultura Cercana. Presentación de “Asamblea. Poesía reunida 1975-2025” por Juan Carlos Mestre. A las 19:00 horas en el Salón de actos del Museo del Teatro Romano, con entrada gratuita. El poeta, grabador y ensayista, viene a Cartagena a presentarnos un libro que profundiza y agrupa toda la poesía del mismo. Una obra extraordinaria y desbordante habla de la “asamblea” haciendo referencia hacia aquellos vivos y muertos que nunca han tenido voz.

Cine. Proyección de La Algameca Chica, a las 20:00 horas, en EL Luzzy. Este proyecto se inició en agosto de 2023 de forma independiente, con un equipo reducido que comenzó el rodaje sin financiación y con el apoyo de su entorno cercano, familiares y amigos del sector audiovisual. Este documental supone el primer trabajo cinematográfico dedicado a esta comunidad, con el objetivo de ofrecer una mirada más amplia y realista sobre su historia, identidad y valor patrimonial. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Literatura. Presentación de “La trayectoria de los cuerpos”, de Milagros López. A las 20:00 horas en la Biblioteca Josefina Soria de El Luzzy. Una novela que entrelaza varias historias entre sí: desde Euskadi y la Región de Murcia en el siglo XX hasta Oxford en 1916 y Nueva Zelanda en 1850. Los protagonistas, sin ninguna relación entre ellos aparentemente, cambian cuando distintos elementos simbólicos los conectan a través del tiempo. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Cultura Cercana. Lírica en ruta. San José Obrero. En la Asociación de vecinos de San José Obrero a las 20:00 horas. El espectáculo musical `Lírica en ruta´ es un proyecto cultural que trata de un espectáculo lírico en el que intervienen alumnos y profesores de la Escuela de Bel Canto Agitata, en el cual interpretan un amplio repertorio rescatando obras de ópera y zarzuela conocidos por todo el público.

Cine. Proyección del documental “Los últimos fareros” de la cartagenera Jeanette Conesa. Plaza Cuatro Santos ( Los Nietos) a las 22:00 horas. Un proyecto cultural comunitario impulsado desde el tejido vecinal de la diputación de Los Nietos, con el objetivo de reforzar la cohesión social, la participación juvenil y el acceso a la cultura de proximidad. Este documental busca se pretende ensalzar la memoria costera, el patrimonio y la identidad local. Entrada libre.

Espectáculos. El Circo Raluy Legacy llega a Cartagena, zona del Mandarache. El Circo Raluy Legacy, recientemente galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, regresa a Cartagena con CYBORG, un innovador espectáculo que combina acrobacias de alto riesgo, efectos visuales impactantes y mucho humor. La propuesta, que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores, podrá disfrutarse en la zona de Mandarache.

Vecinos de La Puebla disfrutan de la Fiesta de la Patata / Felipe G. Pagán

Sábado, 6 de junio

Jornada de puertas abiertas en la Asamblea Regional. Estas jornadas están dirigidas a asociaciones, colectivos, entidades sociales y a grupos familiares, o de amistad, que tengan interés en conocer la Asamblea Regional de Murcia, la singularidad del edificio, su historia y el funcionamiento del parlamento autonómico. Hay varios turnos. Actividad gratuita, previa inscripción en el siguiente formulario.

Festival Cartagena Folk, del 5 al 7 de junio, en el Parque de la Rambla. Conciertos, mercado artesanal y talleres gratuitos para toda la familia. Más en www.cultura.cartagena.es

12:45 horas, el festival Cartagena Folk abrirá la jornada con los conciertos de D’Akokán y Mixtura, un proyecto centrado en la fusión de músicas tradicionales y sonoridades contemporáneas.

20:30 horas, será el turno de Camino Sur

21:30 horas. Concierto d e Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, uno de los grandes referentes de la renovación de la música tradicional gallega, que recibirá el premio del festival del Ayuntamiento.

uno de los grandes referentes de la renovación de la música tradicional gallega, que recibirá el premio del festival del Ayuntamiento. 22:45 horas para finalizar la penúltima jornada, los asistentes disfrutarán de CasaPalma, formación que reivindica el folclore del norte peninsular.

Cultura cercana. FestivalVente Pijo. En el recinto de fiestas “ Paco Saura” en Pozo Estrecho a partir de las 12:00 horas. Compra tus entradas aquí. Un festival que impulsa la gastronomía y la música murciana, centrada en dar una experiencia cercana para toda la familia con un ambiente único, con actuaciones como Mala Cotton, Sam Santa Cecilia o Mamba Negra entre una gran variedad que da este festival. Entradas en www.compralanetrada.com

Humor. Mentes peligrosas con Alex Clavero, David Cepo, Galder Varas y JJ Vaquero, en El Batel. ‘Mentes Peligrosas’ regresa Auditorio El Batel con un espectáculo completamente renovado que combina nuevos monólogos, sketches grupales e improvisación. El show busca repetir el éxito de su primera temporada, que superó las 70.000 entradas vendidas, manteniendo su fórmula de humor cercano e interacción con el público. El espectáculo promete una experiencia única de diversión y risas, con las últimas entradas aún disponibles. Entradas en www.auditorioelbatel.es

Espectáculo familiar Las guerreras K-Pop en gira, a las 18:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-Pop HUNTR/X, pero tienen una identidad secreta: son cazadoras de demonios. Un espectáculo perfecto para los más pequeños y los amantes del K-POP, una experiencia divertida e inolvidable. Entradas en www.teatrocircoapoloelalgar.es

Recitales flamencos en Santa Lucía, a las 21:00 horas, en la plaza de la Marina Española. Cada sábado de junio, a la misma hora, habrá una actuación en directo de diferentes artistas, como El Carpeta, Antonio Reyes, José Parras y Pedro el Granaino. Entrada libre.

Domingo, 7 de junio

Festival Cartagena Folk, del 5 al 7 de junio, en el Parque de la Rambla. Conciertos, mercado artesanal y talleres gratuitos para toda la familia. Más en www.cultura.cartagena.es

13:00 horas. Las actuaciones musicales del festival las cerrará Barrio Mudéjar, proyecto liderado por el músico y multiinstrumentista Carlos Soto, conocido por haber formado parte de Celtas Cortos. Barrio Mudéjar explora los vínculos entre las músicas tradicionales castellanas, sefardíes, mediterráneas y orientales, construyendo un universo sonoro de gran riqueza y profundo carácter viajero.

Ruta guiada.. Teo Tones y la leyenda de la primera sirena. Todos los domingos de junio, a las 11:30, con la ruta de Teatro romano, Bus turístico y Muralla Púnica. En esta visita teatralizada, el despistado arqueólogo Teo y sus locos amigos se verán envueltos en una aventura legendaria en la que tendrán que proteger el mágico canto de las sirenas antes de que las fuerzas del mal destruyan Cartagena. Entradas en www.puertodeculturas.cartagena.es

Musical Dramas y Comedias, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar.Vuelve a los años 80 y 90 con una divertida y nostálgica comedia musical protagonizada por Lady Clayton. Una noche llena de sorpresas, humor, música y enredos. A través de los grandes éxitos del pop español de ambas décadas, el espectáculo invita al público a cantar, bailar y revivir el espíritu de una época marcada por la lentejuela, la diversión y personajes inolvidables. Entradas en www.teatrocircoapoloelalgar.es

EXPOSICIONES TEMPORALESLas salas expositivas de la ciudad cuentan con diferentes muestras gratuitas:

Letanías , de Candelaria Díaz, en la sala subjetiva del Palacio Consistorial, hasta el 22 de junio

, de Candelaria Díaz, en la sala subjetiva del Palacio Consistorial, hasta el 22 de junio Modernismo Alquímico , de Senda de Lobos, en el Museo del Teatro Romano, hasta el 27 de junio

de Senda de Lobos, en el Museo del Teatro Romano, hasta el 27 de junio Paisajes corpóreos, de Giuliana Grippo, en la sala Dora Catarineu, hasta el 30 de junio

de Giuliana Grippo, en la sala Dora Catarineu, hasta el 30 de junio Fragmentos del absurdo , de Tomás Mendoza, en la sala Domus del Pórtico, hasta el 30 de junio.

, de Tomás Mendoza, en la sala Domus del Pórtico, hasta el 30 de junio. AQUAM en el Museo del Teatro Romano hasta el 7 de septiembre

FIESTAS POPULARES EN BARRIOS Y DIPUTACIONES

Los barrios y diputaciones de Cartagena viven sus fiestas populares con una amplia variedad de actividades. Puedes consultar toda la información en el siguiente enlace.

Durante este fin de semana se celebran las siguientes:

Aquí se pueden consultar todos los programas de festejos disponibles.

La Puebla, del 3 al 21 de junio.

La Aljorra, del 5 al 14 de junio.

Además, el programa T-LA de primavera, organizado por Juventud del Ayuntamiento, ofrece un amplio catálogo de actividades para realizar durante el fin de semana. En varias de ellas es necesario realizar inscripción previa. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de las actividades familiares en las bibliotecas municipales y otros espacios culturales. Por otro lado, desde Mayores del Ayuntamiento se ha diseñado para este otoño una amplia programación de actividades por todo el municipio, pensadas especialmente para este colectivo. Consulta la programación completa adjunta a esta noticia.