Jesús Giménez Gallo: "Arroyo no quería que se votara porque se avergüenza"

¿Qué balance hace de estos 15 días y del Pleno del martes?

El balance es positivo porque Cartagena ha podido comprobar que sí existe una alternativa mayoritaria a los 30 años que tenemos de PP, de la mano del régimen de San Esteban. Estamos contentos, hemos logrado que hasta 16 concejales de los 27 hayan firmado para que se debata la moción, hay una enorme mayoría de los representantes de los cartageneros que opinamos que el Ayuntamiento está en una mala situación, que al municipio le va mal y por eso desde MC entendemos que hemos dado el paso que hacía falta. Al final hay una cosa que está clara, hemos estado escuchando durante mucho tiempo al Gobierno preguntar qué proponía MC. Pues bien, MC ha dado un paso al frente y ha propuesto gobernar, pero el juego de ideologías y en particular el voto de Vox ha impedido una vez más el hecho nacional, impide que en Cartagena cambie el Gobierno. Estos 15 días han posibilitado a los cartageneros recuperar el espíritu de ‘Cartagena nunca se rinde’ y saber que hay una alternativa y que estamos en la cuenta atrás, que en un año va a cambiar el Gobierno y que ese cambio va a traer de la mano un Gobierno cartagenerista.

Con una oposición integrada por 17 ediles, ¿qué año le espera a Arroyo como alcaldesa?

Sabemos que tiene los 10 del PP, aunque creo que muchos no están muy contentos del espectáculo del Pleno, y el resto es oposición a una forma de hacer política, no a Arroyo. Nos ha parecido lamentable cómo el PP ha victimizado a su alcaldesa cuando nunca lucha ni representa ese esfuerzo cuando Cartagena es la víctima. Para el PP lo importante es salvar a su alcaldesa, pero cuando se trata de Cartagena ni se movilizan, ni atacan, ni sacan las uñas como las han sacado ahora y a un nivel que me ha sorprendido por la falta de educación que han demostrado. Está sometiendo a los funcionarios a unas presiones absolutamente inasumibles. La secretaria del Pleno, más allá de emitir una opinión que creemos que jurídicamente es errónea, se extralimitó en las presiones que efectuó sobre Pérez Abellán. Arroyo tenía claro cuál iba a ser el desenlace del Pleno y era que no se iba a votar. Ella no quería bajo ningún concepto que se votara porque se avergüenza de la persona que tenía sentada detrás, dos si Salinas hubiese venido.

¿Cómo se enteró del paso atrás de Salinas y Sánchez del Álamo?

A través de un comunicado en el que se hablaba de «estabilidad». Es curioso que después de formar una mayoría de 14 para dotar de estabilidad al Ayuntamiento se hable de una impostada, porque sumaban 12. Somos conscientes de que todo lo que ha pasado detrás no lo vamos a poder demostrar a corto plazo, pero es imposible que los cartageneros no intuyan que han pasado cosas en la trastienda después de esas advertencias –que yo considero amenazas– de Arroyo, diciendo que los que habían firmado tenían que atenerse a las consecuencias. Ya las ha tenido contra la Coordinadora del Molinete o en la sesión contra Enrique Pérez Abellán... Tenemos una alcaldesa que se ha acostumbrado a amenazar al disidente. Nos gustaría que alguna vez se supiera la realidad y lo que hay detrás de esas dos renuncias. Tengo la sensación de que si la moción dura una semana más, a lo mejor alguien vuelve a cambiar de opinión.

¿Le transmitieron que su única intención era sacar a López Pretel del Gobierno?

Cuando nos sentábamos a hablar con estas personas siempre ha sido para hablar de un proyecto para Cartagena. Nunca se hubiese presentado una moción de censura si el objetivo era eliminar a personas del Gobierno. Eso no lo hubiésemos hecho nosotros nunca porque nosotros tenemos claro que la política está para mejorar la vida de los cartageneros. La moción se puso por razones objetivas, como la crisis económica y la práctica ruina a la que están llevando al Ayuntamiento. Después se negociaron 15 líneas estratégicas de funcionamiento para sacar a Cartagena durante un año de este colapso. Nuestro objetivo era ordenar el Ayuntamiento para ordenar el municipio y poder trabajar en objetivos comunes.

Salinas y Sánchez del Álamo han reiterado que fue Vox quien inició las negociaciones, ¿quien ha estado realmente implicado?

Sánchez de la Álamo y Salinas le están haciendo el juego a Antelo. Puedo asegurar dos cosas: que comenté con Rubén Martínez Alpañez la necesidad de la moción de censura en el Ayuntamiento hace más de un año y que Antelo ha querido participar de forma activa tanto en la negociación de la moción como en su presentación, y también que, después, ha querido influir y ha influido en la retirada del apoyo. Una de las últimas cosas que hablé con Sánchez del Álamo es que tenía que verse con Antelo porque le debía cierta fidelidad por el trato que habían tenido hasta entonces. En Vox desde el principio han sido conscientes de que no estaban teniendo el trato que les correspondía como socios leales.

¿Qué le pide a este año?

Un poco de suerte –porque va a hacer falta mucha– y que se desbloqueen los grandes proyectos estratégicos que Cartagena lleva demandando décadas. No he oído en ningún momento a Arroyo decir tres de esos proyectos que se supone que MC puede frenar. Ademas, queremos evaluar –porque también nos lo trasladó en su momento la edil de Turismo– si el dinero de la Concejalía se está dedicando a la promoción personal de Arroyo. Una de las cosas que nos puso como ejemplo fue una entrevista con motivo del carnaval que había contratado en un medio nacional y fue la señora Arroyo a hablar del tren. Nos gustaría también vigilar desde el principio del mandato todos esos contratos porque ambas comparten, aparte ahora de trafugismo y voto, las delegaciones de Turismo. Desde MC lo que queremos es que la institución recupere credibilidad. Cartagena está enferma, el Ayuntamiento está en la UCI porque tiene una infección y hay que darle el antibiótico que eran las 15 medidas que habíamos pactado, pero Cartagena tiene un problema estructural y para eso MC tiene su propio programa de gobierno.