III Jornadas Gastronómicas
Los Churrascos convierte la patata temprana del Campo de Cartagena en protagonista de su cocina
El restaurante de El Algar celebra sus terceras jornadas gastronómicas con un menú degustación de 52 euros del 11 al 28 de junio.
L.O.
Los amantes de la buena mesa tienen una nueva cita con uno de los productos más representativos de la comarca. El restaurante Los Churrascos de El Algar acogerá del jueves 11 al domingo 28 de junio las III Jornadas Gastronómicas de la Patata Temprana del Campo de Cartagena, una propuesta culinaria que vuelve a poner en valor la calidad de este tubérculo cultivado en la zona.
Las jornadas fueron presentadas en un acto celebrado en el propio restaurante, donde su propietario, José María Alcaraz, reivindicó la excelencia de la patata del Campo de Cartagena. "En el Campo de Cartagena se encuentran las mejores patatas del mundo. De hecho, en los viajes que hago, mis compañeros de otros restaurantes de la geografía nacional me lo corroboran", señaló.
Alcaraz destacó especialmente el papel de El Algar y La Puebla como dos enclaves de referencia en el cultivo de la patata temprana. "Los lugares de referencia del cultivo de este tubérculo son El Algar y La Puebla, pese a que el color de sus tierras son distintas, pues en uno son grises y en otro, rojas", explicó.
Una cita ligada a la Fiesta de la Patata
La concejal de Participación Ciudadana, Paqui Martínez Sotomayor, subrayó que estas jornadas forman parte del programa de actividades de la XVII Fiesta de la Patata, que comenzó el pasado miércoles en La Puebla.
«Estas jornadas impulsan la XVII Fiesta de la Patata y son una muestra de las buenas relaciones existentes entre El Algar y La Puebla para que el tubérculo cartagenero continúe poniéndose en valor», afirmó la edil.
Un menú con la patata como protagonista
El menú degustación de las III Jornadas de la Patata Temprana del Campo de Cartagena ofrecerá varias elaboraciones con distintas variedades de este producto.
Como entrantes se servirán chips de patatas con almendras marcona frita, elaboradas con patata agria; marineras preparadas con patata rudolph; patatas bravas al punto de picante con pimentón de la Región de Murcia, elaboradas con patata soprano; y patatas revolconas con torreznos de Soria, hechas con patata verdete.
El plato principal será una chuleta de cordero lechal con guarnición de patatas panaderas, elaborada con patata babylon. Como postre, el menú incluirá pan de Calatrava con helado de turrón.
La propuesta se completará con vino tinto recomendado por José María Alcaraz, agua y café. El precio del menú será de 52 euros, IVA incluido.
Representación institucional y vecinal
A la presentación de las jornadas asistieron, entre otros, la concejal de Hostelería, Belén Romero; el concejal de Movimiento Ciudadano, Enrique Pérez Abellán; los presidentes de las Juntas Municipales de La Puebla-La Aparecida y de El Algar, Juan Manuel Ayaso y Salvador García, respectivamente; y los presidentes de ambas asociaciones de vecinos, Pedro Mateo y Pedro García.
También estuvieron presentes el periodista Carlos Illán y Tomás Martínez Pagán, entre otros asistentes.
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