Cartagena refuerza la lucha contra los mosquitos entre críticas por la proliferación de plagas

El Gobierno local ha salido al paso de las acusaciones de MC y PSOE sobre la proliferación de plagas en zonas como la calle San Fernando o el Estrecho de San Ginés anunciando un refuerzo de medios materiales y humanos para el control de mosquitos.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Pencho Soto, presentará una moción al Pleno del Ayuntamiento para exigir que se ponga solución urgente a la plaga de cochinillas de la humedad (bichos de bola), que sufren los vecinos del Estrecho de San Ginés

"Los residentes llevan semanas denunciando la situación que viven porque los bichos no sólo han tomado las calles sino que también se meten en sus viviendas. De hecho, en los últimos días también han aparecido garrapatas. Es un problema de salubridad al que el Ayuntamiento debe dar respuesta", insiste Soto.

Los vecinos han exigido soluciones a la junta vecinal y al Gobierno del Ayuntamiento sin obtener respuesta hasta el momento. "Están limpiando la calle con lejía e insecticida para intentar acabar con la plaga y no es su obligación. Esa es responsabilidad del Ayuntamiento, pero el equipo de Arroyo está tan inmerso en sus luchas internas que es absolutamente incapaz de hacer nada", señala Soto.

Asimismo, la portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, denuncia que "la calle San Fernando vuelve a ser el reflejo de la política de anuncios vacíos del Gobierno de Noelia Arroyo" con problemas de abandono, falta de mantenimiento y deterioro que arrastra desde hace años. Ahora, se suma una plaga de bichos bola que vecinos y comerciantes llevan días sufriendo y denunciando sin que el Ayuntamiento haya reaccionado para atajar la situación.

Por su parte el Ayuntamiento de Cartagena, mediante la empresa concesionaria del servicio de control de plagas, defiende que continúa reforzando las actuaciones de vigilancia y tratamiento en todo el municipio ante la fuerte eclosión de insectos registrada este año tras un invierno especialmente lluvioso.

Las abundantes precipitaciones han favorecido un importante desarrollo de vegetación y focos de cría en numerosos solares privados en mal estado, lo que está provocando un aumento de avisos relacionados principalmente con bichos inofensivos como las cochinillas y zapateros.

Respecto al control de pulgas y garrapatas, incluyendo también en esta época el tratamiento de cochinillas, se trabaja siguiendo una planificación preventiva basada en históricos de avisos y puntos conflictivos detectados en campañas anteriores.

Asimismo, se realizan tratamientos mensuales en áreas de esparcimiento canino y zonas próximas a colonias felinas autorizadas.

En cuanto al control de mosquitos, hay mantiene activos programas específicos de tratamiento en imbornales del casco urbano y poblaciones, especialmente enfocados al mosquito tigre. Paralelamente, se desarrollan actuaciones en zonas naturales y áreas inundables del municipio como Marina del Carmolí, Lo Poyo, zonas colindantes a las Salinas de Marchamalo; y ramblas, como la de Benipila, Canteras y Nueva Cartagena.

Estos trabajos, desarrollados semanalmente por un equipo compuesto por cuatro técnicos especializados, priorizan los tratamientos larvicidas mediante el uso de productos biológicos respetuosos con el medio ambiente.

Además, el servicio realiza actuaciones puerta a puerta para localizar focos en propiedades privadas, especialmente en zonas de costa del Mar Menor, La Azohía e Isla Plana, donde existe una elevada propensión al desarrollo de mosquito tigre por las lluvias y a la existencia de segundas residencias deshabitadas.

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Para reforzar el servicio durante estas semanas de mayor incidencia, el Ayuntamiento ha incrementado los medios humanos y técnicos destinados al control de mosquitos, incorporando dos vehículos adicionales, equipados con cañón autónomo robotizado para tratamientos en jardines, zonas verdes y espacios de difícil acceso.