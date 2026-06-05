Alumnos y profesores del colegio La Aljorra participan en la creación de un patio más verde

La Fundación Sabic España inaugura el proyecto de mejora medioambiental del colegio de La Aljorra para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. La iniciativa, que recibe el nombre de 'Sombras Autóctonas', ha incluido la plantación y mantenimiento de diversas especies autóctonas de la zona en el patio del colegio, con la finalidad de, entre otras, crear espacios verdes con sombras para el disfrute de los alumnos; fomentar la conexión de los alumnos con la naturaleza y la flora autóctona y aumentar la biodiversidad de los ecosistemas. Los alumnos y profesores han participado activamente en una serie de actividades guiadas por educadores que provienen de la Fundación Sierra Minera, Huerto Pío.

La colaboración ha nacido de la necesidad de crear espacios verdes con sombras para el disfrute de los alumnos. A través de esta iniciativa, los alumnos conectan con la naturaleza que les rodea y conocen la importancia de nuestra flora autóctona. Haciéndoles partícipes de la creación de la zona arbolada, se consigue que lo sientan como suyo y aumenten el conocimiento y respeto hacía la naturaleza.

Actividad de concienciación

Como parte de la iniciativa, los estudiantes han participado en la realización de los hoyos para facilitar la plantación. De este modo, han podido descubrir qué necesidades tienen estas especies autóctonas, y además, qué métodos de plantación y mantenimiento requieren.

Todo ello ha culminado este 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en un acto de inauguración que ha incluido el descubrimiento de una placa inaugural, la colocación de etiquetas identificativas de las distintas especies autóctonas plantadas en el jardín y un recorrido guiado para conocer las especies plantadas. Al acto han acudido el patronato de la Fundación Sabic España y su Presidenta, la Directora del Complejo Industrial de Sabic en La Aljorra, Mahue Sánchez, quien dedicó unas palabras.

“Este año estamos muy orgullosos de poder celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con la inauguración de este proyecto, que beneficia a un colectivo tan importante para todos como son los niños de nuestra comunidad. Este nuevo espacio verde al aire libre queda para el futuro de muchos más cursos educativos y deja huella de nuestro compromiso con el medio ambiente, la comunidad y la educación. Agradecemos la implicación de alumnos, profesores y padres en este proyecto que fomenta valores tan importantes como cuidar y respetar nuestro entorno”, ha dicho Sánchez.

El director del colegio La Aljorra, José Pérez, mostró su agradecimiento por la gran oportunidad que este proyecto supone para toda la comunidad educativa.

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“Para nuestro colegio, el proyecto 'Sombras Autóctonas' es mucho más que una mejora en las instalaciones; es un aula abierta a la naturaleza. Estamos profundamente agradecidos a la Fundación Sabic España por su sensibilidad y apoyo, así como a la AMPA y a la Fundación Sierra Minera por hacer esto posible. Ver la ilusión de los alumnos cavando la tierra, plantando y aprendiendo a cuidar su propio entorno es el mejor reflejo del éxito de esta iniciativa. No solo ganamos un patio más verde y habitable para mitigar el calor en un futuro próximo, sino que sembramos en nuestros niños una conciencia ecológica que les acompañará siempre”, destacó Pérez.