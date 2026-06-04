Sánchez del Álamo entregó un papel manuscrito de Salinas para retractarse de la moción de censura en Cartagena

Este lunes la Secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, recogió el escrito de renuncia de Diego Salinas a participar en la moción de censura y dejó constancia que "en relación a la propuesta de la moción de censura contra Noelia Arroyo Hernández actual alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, con fecha 01/06/2026, se persona ante mí Beatriz Sánchez del Álamo, concejal no adscrita, y exhibe ante mí dejando copia, de escrito suscrito por Diego José Salinas Hernández de fecha 01/06/2026, concejal no adscrito de la presente Corporación, en el que desiste de la moción de censura suscrita y retira su apoyo a la misma, con los efectos legales que correspondan. De lo que como Secretaria doy fe".

Sin embargo, a diferencia de la propia Sánchez del Álamo que hizo lo mismo el 29 de mayo mediante una instancia general presentada su firma electrónica, Salinas envió a la edil con un escrito supuestamente firmado por él en el que se solictaba que "se tenga por formulado su desistimiento y retirada de apoyo a la moción de censura suscrita el 18 de mayo de 2026, con los efectos administrativos, jurídicos y procedimentales que correspondan". Como constancia de haber sido elaborado por Salinas aparece en la parte de atrás del folio un parráfo escrito a mano en el que autoriza a Sánchez del Álamo a entregar el documento.

Notable es la desaparición de Salinas de la vida pública desde hace semanas, su última aparición pública fue precisamente en una entrevista de La Opinión el martes 24 de mayo, publicada al día siguiente, cuando todavía secundaba el cambio de gobierno, sin embargo después de eso ha evitado a acudir a los dos plenos municipales que se han celebrado y solamente ha publicado algún comunicado escrito en redes sociales.

Cronológicamente podríamos ordenarlo así: se le pudo ver el lunes 18 de mayo firmando ante notario la moción de censura, el viernes 22 de mayo reunido con todos los firmantes de la moción para acordar objetivos de gobierno y firmando presencialmente el documento, el lunes 25 de mayo publicó en sus redes sociales de un video personal en el transmite su apoyo a la moción de censura y pide confianza a los empresarios, sin embargo el 25 de mayo cuando retira su apoyo a la moción lo hace mediante un comunicado sin firma, imagen, ni declaraciones sonoras, en sus redes sociales anunciando que retira su apoyo a la moción de censura, el lunes 1 de junio Beatriz Sánchez del Álamo, sin presencia física del interesado, ni firma notarial, presenta un escrito a mano alzada ante la Secretaria del Pleno, supuestamente firmado por Salinas en el expresa su retirada de apoyo a la moción de censura, ese mismo día por la tarde publica en sus redes sociales otro comunicado sin firma, imagen, ni declaraciones sonoras contra Vox.

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La desaparición de Salinas tras echarse atrás genera preguntas a los ciudanos cómo: ¿Por qué no aparece Diego Salinas ni si quiera en los plenos?, ¿por qué no hay ninguna imagen publica de Diego Salinas después de anunciar en redes su desistimiento de la moción?, incluso si ¿firmó realmente Salinas el papel del desistimiento de la moción?, que algunos ediles señalaron en el Pleno que se trataba de una "autorización de excursión de un niño".