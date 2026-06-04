Comienza a funcionar el servicio municipal de bicicletas eléctricas en el centro de Cartagena

Cartagena ha puesto en marcha este martes su nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas, una iniciativa que comienza a funcionar con 120 bicicletas distribuidas por el centro urbano y que alcanzará las 300 unidades durante las próximas semanas.

Además, a partir del 1 de julio, el sistema se ampliará al litoral con 70 bicicletas más y 20 puntos de estacionamiento en La Manga y Cabo de Palos.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, presentó el servicio coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta, acompañada por representantes de instituciones, entidades sociales y organismos que forman parte de la Mesa de la Movilidad y que durante los últimos años han defendido la implantación de este sistema en las inmediaciones de sus centros de actividad debido al importante volumen de personas que movilizan cada día.

Además, ha recordado que Cartagena ya cuenta con una red mallada de carriles bici que suman más de 35 kilómetros.

“Este servicio marca un antes y un después en la movilidad urbana de Cartagena. Es un paso muy importante dentro de la estrategia que estamos impulsando para construir una ciudad más saludable y más conectada”, señaló la alcaldesa.

Arroyo recordó que la puesta en marcha de las bicicletas eléctricas forma parte de una transformación más amplia de la movilidad urbana, recogida en el programa CartaGO!, que incluye los aparcamientos disuasorios, la mejora del transporte público, la ampliación de la red de carriles bici y senderos ciclables y proyectos estratégicos como Espacio Algameca o el corredor ‘Cartagena de Faro a Faro’.

“Estamos creando una auténtica red de movilidad sostenible en la que cada elemento cumple una función. Las bicicletas conectan barrios, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios administrativos, comerciales y sanitarios, facilitando desplazamientos rápidos, cómodos y respetuosos con el medio ambiente”, explicó.

El sistema, gestionado por la empresa especializada Hoppy Mobility, funcionará mediante una aplicación móvil integrada en Cartagena Viva que permitirá localizar, reservar y desbloquear las bicicletas a través de un código QR. El servicio contará con 30 puntos de estacionamiento virtual distribuidos por la ciudad y otros 20 en el litoral durante la temporada estival.

La red ha sido diseñada precisamente para atender las demandas trasladadas por universidades, centros sanitarios, empresas, administraciones públicas y entidades ciudadanas, cuyos representantes han participado activamente en la Mesa de la Movilidad municipal.

“Queríamos que las bicicletas estuvieran donde realmente se generan desplazamientos diarios. Por eso hemos trabajado junto a universidades, hospitales, el puerto, asociaciones vecinales y otros colectivos para diseñar una red útil, eficiente y adaptada a las necesidades reales de Cartagena”, indicó la regidora municipal.

Entre los puntos estratégicos de estacionamiento figuran el Hospital Santa Lucía, el entorno universitario de la UPCT y la UCAM, Navantia, la estación de Renfe, el Palacio de Deportes, el estadio Cartagonova, el puerto y diversas zonas residenciales y comerciales.

La primera edil resaltó además que la bicicleta es una herramienta de movilidad, pero también un instrumento para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

“Coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta reforzamos nuestro compromiso con una Cartagena que apuesta por el bienestar, la actividad física y la reducción de emisiones. Queremos una ciudad con un tráfico más calmado, más espacios para las personas y una mejor calidad de vida para todos”, afirmó.

El servicio municipal de bicicletas eléctricas podrá utilizarse mediante la aplicación móvil Hoppy Mobility, integrada en Cartagena Viva. A diferencia de otros sistemas implantados en ciudades españolas, el desbloqueo de las bicicletas será gratuito para los usuarios.

Las tarifas de uso oscilarán entre los 0,02 y los 0,25 euros por minuto, en función del bono contratado. El sistema contempla diferentes modalidades para adaptarse a las necesidades de residentes y visitantes. Así, un bono de una hora costará 4,95 euros; el bono de 24 horas, 9,95 euros; el bono semanal será de 19,95 euros; el bono mensual de29,95 euros; y el bono anual por 295 euros.

Además, la aplicación permitirá localizar las bicicletas disponibles más cercanas, conocer el nivel de batería de cada una y realizar reservas durante un máximo de 15 minutos antes de iniciar el trayecto.

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Entre los asistentes al acto se encontraban el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; los vicerrectores de Infraestructuras y Sostenibilidad y de Estudiantes y Empleo de la UPCT, Manuel Alcaraz y Antonio Guerrero; la subdirectora médica del Área II de Salud y presidenta del Colegio de Médicos de Cartagena, Esther Montoro; y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), Tomás Sánchez.