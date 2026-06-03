Pepe López pide la dimisión de Giménez Gallo y abre la puerta a su vuelta a MC Cartagena

Quien fuera la cara visible de MC durante años, el exalcalde Pepe López, ha pedido la dimisión de su sucesor, Jesús Giménez Gallo, después de que no prosperara la moción de censura contra Arroyo. En una carta publicada en sus redes sociales, López sostiene que MC “ha esquivado una caída mayor”, pero advierte de que el partido debe depurar responsabilidades de forma inmediata tras una operación política que, a su juicio, nunca debió plantearse.

La moción quedó frustrada después de la retirada del apoyo de dos concejales no adscritos procedentes de Vox, un desenlace que, según López, evitó a MC Cartagena “un daño político todavía más profundo”.

Para el exalcalde, este episodio debe servir como punto de inflexión para que la formación recupere sus principios fundacionales y deje de verse arrastrada a pactos que califica como “contra natura”.

López dirige sus críticas de forma directa a Giménez Gallo, secretario general de MC Cartagena, a quien responsabiliza de haber impulsado una moción “mal concebida desde el principio” y sustentada, según afirma, en una mezcla de siglas, contradicciones y apoyos políticamente incompatibles.

En su escrito, el exalcalde acusa a Giménez Gallo de haber “arrastrado a MC al barro político”, comprometer la credibilidad del partido y poner en riesgo el futuro electoral del cartagenerismo. También sostiene que la formación, nacida para defender Cartagena, ha sido utilizada como instrumento de una maniobra destinada a alcanzar la Alcaldía “a cualquier precio”.

La carta eleva el tono al afirmar que MC no puede seguir pagando “el alto coste de la ambición personal” de quien, según López, confunde el liderazgo con la apropiación del partido.

El exdirigente de MC también critica que la labor de oposición haya quedado reducida, a su juicio, a una sucesión de vídeos en redes sociales para el lucimiento personal de Giménez Gallo.

Para José López, la moción no respondía a una estrategia seria y útil para Cartagena, sino al intento de culminar una carrera política marcada por la búsqueda de notoriedad y poder.

El resultado, según expone en su carta, es una moción fracasada, un partido expuesto, unos principios traicionados y una militancia que, en su opinión, fue conducida con “mentiras y falsas expectativas” hacia una operación política fallida.

El exalcalde también alude a la situación interna de MC y apunta que "Giménez Gallo está siendo investigado en los juzgados de Cartagena a raíz de una querella criminal" que, según expone, interpuso junto a otros nueve afiliados por presunta falsificación de los estatutos del partido y de documento público.

"El secretario general debe presentar su dimisión inmediata para que sean los afiliados los que decidan, con tiempo suficiente para preparar las elecciones de 2027, quién debe reconducir el proyecto, alejarlo del mayor ridículo político de su historia reciente y recuperar el camino de la coherencia, la independencia y la defensa limpia de Cartagena", abriendo así quizás una puerta a su vuelta al partido.

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La carta concluye con una apelación directa al origen de la formación: “MC nació para servir a Cartagena, no para servir al ego de nadie”.