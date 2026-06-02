El nuevo Mercadona de Cartagena no es uno más: qué es la llamada 'Tienda 9' que acaba de abrir en Cabo de Palos

Cabo de Palos ya cuenta con un nuevo Mercadona. La cadena de supermercados abrió las puertas de su establecimiento en el Centro Comercial Las Dunas, en la Carretera a Cabo de Palos, una incorporación relevante para vecinos, visitantes y residentes de una de las zonas con más movimiento del litoral murciano.

No se trata de una apertura cualquiera. Según la compañía, este nuevo centro se sitúa entre los supermercados más grandes que Mercadona tiene en España. El establecimiento dispone de 4.500 metros cuadrados de superficie comercial y forma parte del nuevo modelo de tienda que la cadena está implantando de forma progresiva en todo el país.

La apertura supuso una inversión de 10 millones de euros y en su construcción participaron 60 proveedores de obra. Con este supermercado, Mercadona inaugura en Cabo de Palos-Cartagena su segunda Tienda 9 en la Región de Murcia, un formato que introduce cambios tanto en la distribución del espacio como en la forma de organizar el trabajo dentro del establecimiento.

Exterior del nuevo Mercadona de Cabo de Palos. / Mercadona

Así es la nueva Tienda 9

Una de las principales novedades de este modelo es que la tienda deja atrás la organización tradicional por secciones o negocios y pasa a estructurarse por procesos. Según explica la empresa, esta nueva distribución permite que los productos estén colocados de una manera más intuitiva para el cliente, facilita la reposición y mejora la coordinación de los equipos.

Entre los elementos más destacados del nuevo supermercado está el denominado Obrador Central. Este espacio concentra tareas de preparación de productos frescos que antes se realizaban en distintos puntos de la tienda, como el corte, la cocción o el envasado. Con ello, la compañía busca liberar superficie en las zonas de libre servicio y optimizar la gestión de recursos.

El nuevo Mercadona de Cabo de Palos también incorpora herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos destinados a mejorar el seguimiento de la actividad diaria del establecimiento. Estas soluciones están orientadas a agilizar los procesos internos y facilitar la toma de decisiones en la gestión de la tienda.

El Obrador Central concentra las tareas de preparación de productos frescos. / Mercadona

La sostenibilidad es otro de los aspectos que la compañía destaca en esta apertura. De acuerdo con los datos facilitados por Mercadona, la nueva organización del trabajo permite alcanzar ahorros de hasta un 10% en energía y de hasta un 40% en agua respecto a modelos anteriores.

Las instalaciones frigoríficas también fueron renovadas. Los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil, diseñados para reducir la pérdida de temperatura hacia los pasillos y mejorar tanto la eficiencia energética como el confort térmico dentro del supermercado. Además, la cadena utiliza CO₂ como refrigerante, una alternativa con menor impacto ambiental y mayor eficiencia en la generación de frío.

Aparcamiento, horario y compra online

El establecimiento cuenta con un aparcamiento de 275 plazas, de las que siete están destinadas a vehículos eléctricos y otras 20 a bicicletas. La tienda dispone además de una zona de descanso para los clientes y ofrece servicio de compra online a través de la página web de Mercadona.

El horario de apertura será de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. La compañía mantiene en este nuevo centro su estrategia comercial de Siempre Precios Bajos, basada en ofrecer precios estables en el conjunto de su surtido.

La apertura se enmarca dentro de la evolución del anterior modelo de establecimiento de Mercadona, conocido como Tienda 8. La transformación de la red comercial hacia el formato Tienda 9 se desarrollará entre 2026 y 2033 y contará con una inversión global prevista de 3.700 millones de euros.